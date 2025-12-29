Чи стане київська кільцева електричка транспортом майбутнього для міста?

Міська електричка останніми роками зазнала кардинальних змін і сьогодні розглядається як потенційний транспорт майбутнього для мільйонного міста. Команда порталу Delo.ua проаналізувала поточний стан київської кільцевої електрички та перспективи її розвитку. Щодня мільйони киян витрачають години у заторах або переповнених вагонах метро, шукаючи оптимальні маршрути. Електричка Києва охоплює 20 станцій загальною довжиною 50,8 кілометра, з'єднуючи лівобережну та правобережну частини міста через залізничне кільце.

Трохи історії київської електрички

Запущена ще у 2009 році як проєкт Київпастрансу, роками працювала з численними перебоями, нерегулярним розкладом. Не кажучи вже про застарілий рухомий склад. Пасажири скаржилися на часті скасування рейсів, незадовільний технічний стан вагонів та відсутність чіткої інформації про рух поїздів.

Переломний момент настав у березні 2022 року, коли управління кільцевою електричкою було передано Укрзалізниці. Вже після цього з'явився чіткий та передбачуваний розклад міської електрички, було оновлено рухомий склад, впроваджено сучасні системи оплати проїзду. Модернізація охопила всі аспекти роботи електрички.

Запровадження безконтактної оплати банківськими картками та карткою "Київ Цифровий". Пасажири отримали можливість оплачувати проїзд через мобільні додатки, чат-боти у Viber та Telegram. Оголошення станцій англійською мовою.

Що на сьогодні відомо?

Статистика використання київської кільцевої електрички демонструє неоднозначну картину. Після перезапуску транспорт перевіз близько 3 мільйонів пасажирів за рік (приблизно 8 тисяч щодня). Це суттєво менше порівняно з метрополітеном, з його сотнями тисяч пасажирів щодня.

Електричка Києва ходить цілий день із базовим інтервалом в одну годину, який скорочується до 30 хвилин лише у години пік. І це найбільша проблема для широкого використання. Пасажири, звиклі до метро з інтервалом 2-3 хвилини, не готові планувати свій день навколо годинних проміжків між поїздами. А у вихідні цих рейсів стає ще менше.

Повне коло маршрутом міської електрички займає приблизно 1 годину 30 хвилин. Для пасажирів, яким потрібно дістатися з одного кінця міста до іншого з пересадками на метро, загальний час поїздки може виявитися довшим.

Маршрутом курсують 14 поїздів: 10 по колу і 4 між станціями Дарниця та Київ-Петрівка. А це ще більше обмежує можливості для збільшення частоти руху без додаткових інвестицій у рухомий склад.

Економічна складова

Собівартість перевезення одного пасажира станом на червень 2018 року становила 14,07 гривень. Це практично відповідає поточній вартості квитка у 15 гривень. Тобто сервіс працює майже на межі рентабельності без урахування амортизації, модернізації станцій та інших капітальних витрат.

Водночас кільцева електричка пропонує унікальну цінність для певних категорій пасажирів. Мешканці віддалених районів, яким потрібно перетнути місто з лівого берега на правий або навпаки, можуть заощадити до 40 хвилин часу порівняно з маршрутами через центр і ось чому:

можна подорожувати з велосипедом,

інклюзивність,

комфортабельні вагони з кондиціонерами.

Тобто в цілому, цей транспорт може бути додатково привабливим для тих, хто цінує комфорт понад економію.

Перспективи розвитку: що потрібно для прориву

Щоб стати справжнім транспортом майбутнього, київська міська електричка потребує системних змін на кількох рівнях.

Збільшення частоти руху поїздів

Інтервал у 15 хвилин у години пік та 30 хвилин у решту часу зробив би сервіс набагато привабливішим для широкого загалу пасажирів.

Це вимагає інвестицій у додатковий рухомий склад та модернізацію інфраструктури залізничного кільця.

Інтеграція з іншими видами транспорту

Це навіть стало б пріоритетом розвитку. Зручні пересадки на метро, трамваї та автобуси з єдиними тарифами перетворили б електричку Києва на повноцінний елемент мультимодальної транспортної системи.

Запровадження комбінованих квитків, які дозволяють користуватися різними видами транспорту за одну оплату. Це знизило б загальну вартість поїздок та стимулювало б пасажирів обирати оптимальні маршрути незалежно від оператора.

Розвиток станційної інфраструктури

Сучасні паркінги типу park-and-ride біля станцій дозволили б автомобілістам залишати машини на околицях та продовжувати шлях електричкою. Також могло б покращити картину:

облаштування велопарковок,

покращення пішохідної доступності станцій,

створення зручних зон очікування з кафе та сервісами,

Все це зробило б використання кільцевої електрички більш комфортним досвідом.

Тож кільцева електричка має всі шанси стати важливим елементом транспортної системи Києва майбутнього, але не як домінуючий вид транспорту.