Українські міста без готівки: як працює безконтактна оплата у транспорті

Ера паперових квитків і готівкових розрахунків у громадському транспорті поступово відходить у минуле. Редакція Delo.ua з'ясувала, як українські міста впроваджують сучасні системи безконтактної оплати та які переваги це дає пасажирам у 2025 році.

Чому Україна переходить на безготівкову оплату

У 2017 році в Україні були прийняті законодавчі норми, які вказують на перехід до безготівкової форми оплати проїзду в муніципальному транспорті. Кілька років активного впровадження системи показали, що українці готові до змін і швидко адаптуються до нових технологій.

Банківська картка, як найпростіший спосіб для більшості

Люди звикли розраховуватися карткою в магазинах, тому алгоритм оплати в автобусі, обладнаному валідатором, не викликає труднощів. Зчитувальні пристрої підтримують карти всіх банків – як безконтактні, так і з магнітною стрічкою або чіпом.

Перевага очевидна: не потрібно шукати дрібні гроші, розміняти купюру або турбуватися про здачу. Достатньо прикласти картку до валідатора на кілька секунд – і оплата пройшла. Система працює навіть у години пік, коли салон переповнений пасажирами.

Смартфон та смарт-годинник: майбутнє вже тут

Багато українців використовують для повсякденних платежів смартфон або наручний смарт-годинник. Для оплати проїзду достатньо прикласти мобільний пристрій до валідатора.

Годинник на руці, смартфон у кишені – це максимально зручно. Не треба діставати картку з гаманця, особливо коли руки зайняті сумками. Оплата займає буквально пару секунд, що критично важливо в переповненому транспорті.

QR-код та мобільні додатки: цифрове рішення

Цей спосіб особливо поширений серед клієнтів великих банків. На смартфон встановлюється спеціальний додаток, наприклад Приват24. Знайшовши в транспорті плакат з QR-кодом, пасажир сканує його через додаток, вибирає тип квитка і банківську карту для оплати.

Перевага полягає не лише в простоті, а й у можливості пред'явити електронне підтвердження оплати контролеру. Це виключає будь-які непорозуміння і конфліктні ситуації. Крім того, в додатку зберігається історія всіх поїздок.

SMS-оплата: коли під рукою лише телефон

У деяких обласних центрах, зокрема Львові, Вінниці та Житомирі, можна використовувати мобільний рахунок для оплати проїзду. З телефону відправляється SMS-код з реквізитами маршруту і видом квитка – повний або пільговий.

Кошти знімаються з мобільного рахунку, після чого приходить підтвердження. Можливий варіант покупки денного проїзного або квитка з пересадкою із зазначенням часу в дорозі. Головна перевага – для оплати підходить будь-який мобільний телефон, підключений до оператора мобільного зв'язку. Навіть стара кнопкова Nokia впорається з цим завданням.

Єдина транспортна карта

Система електронних квитків набуває дедалі більшого поширення в українських містах. За допомогою однієї карти можна оплачувати всі види громадського транспорту: трамвай, тролейбус, метро, автобус.

Деякі міські влади включили в список навіть фунікулери і електрички. Карта купується один раз для кожного городянина і поповнюється через мобільний банкінг або спеціальні термінали.

Одноразові квитки для гостей міста

Придбати їх можна в спеціальному терміналі або касі. Цей спосіб найпоширеніший для поїздок у метро. Він оптимально підходить для гостей міста, які не мають транспортної карти городянина або планують лише кілька поїздок.

Такий тип розрахунку розглядається як тимчасове рішення або для вирішення питання оплати в конкретному напрямку. Зазвичай одноразові квитки трохи дорожчі за поїздку по картці, але зберігають анонімність пасажира.

Які міста лідирують у впровадженні

Найпрогресивнішими містами за впровадженням безконтактної оплати можна назвати:

Київ – розвинута мережа терміналів, застосунок "Київ Цифровий", QR-квитки та транспортні карти працюють у метро і наземному транспорті.

Львів – Леокарт дозволяє оплачувати проїзд різними способами, включаючи SMS-повідомлення. Система диференційованих тарифів заохочує безготівкові платежі.

Вінниця – одне з перших міст, яке масово впровадило електронні квитки. Система покриває весь комунальний транспорт.

Дніпро – активно розвиває інфраструктуру безконтактної оплати з можливістю користуватися банківськими картками всіх типів.

Отже, українські міста впевнено крокують до повної відмови від готівки в громадському транспорті. Різноманітність способів оплати дозволяє кожному пасажиру обрати найзручніший варіант. Це не лише комфорт, а й крок до прозорої економіки та європейських стандартів обслуговування.