Подделка VIN-кода в Украине: в суд доходит только 1% дел

За девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировано 599 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов и других идентификационных номеров автомобилей. В то же время в суд направили только пять производств — около 1% от количества учтенных в этом году случаев.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Opendatbote.

Всего с 2020 года по сентябрь 2026-го в Украине зарегистрировали 11 417 правонарушений по ст. 290 Уголовного кодекса. За этот период в суд направили только 69 производств.

Сколько дел закрывают

Количество зарегистрированных правонарушений по ст. 290 УК в Украине в целом уменьшалось из года в год. Если в 2020 году учли 3040 таких случаев, то в 2025-м — 730, почти в четыре раза меньше. За девять месяцев 2026 зарегистрировали еще 599 правонарушений.

В то же время не все производства остаются активными. В предыдущие годы закрывали около 40% дел, в том числе из-за отсутствия происшествия или состава уголовного преступления.

В 2026 году закрыли 126 производств — примерно каждое пятое. По данным статистики, на учете остаются 473 правонарушения. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было учтено 387 случаев.

Из всех 11 417 правонарушений, зарегистрированных с 2020 по сентябрь 2026-го, на учете остались 7152, или около 63%. В суд за это время направили только 69 производств.

В каких регионах чаще всего фиксируют подделку

Больше всего правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой идентификационных номеров автомобилей, за девять месяцев 2026 года зарегистрировали в Киеве — 169 случаев или 28% от общего количества.

На втором месте - Днепропетровская область со 114 правонарушениями (19%). Третью позицию занимает Одесская область, где зафиксировано 45 случаев (8%).

Таким образом, на столицу, Днепропетровщину и Одесщину приходится более половины всех зарегистрированных правонарушений этой категории.

Какое наказание предусмотрено

За уничтожение, подлог или замену идентификационного номера транспортного средства ст. 290 УКУ предусматривает штраф от 2550 до 4250 грн, исправительные работы сроком до двух лет, пробационный надзор до трех лет или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, за девять месяцев 2026 года украинский автопарк пополнили 27 954 автомобиля на электротяге (BEV). Крупнейшим региональным рынком стала Львовская область с 4269 регистрациями, причем 94% из них пришлись на подержанные электромобили.