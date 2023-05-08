РФ знову заблокувала роботу "зернового коридору": 90 суден очікують інспекції

Країна-агресор РФ у черговий раз фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої угоди.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

"Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур Спільного координаційного центру (СКЦ), які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід", - наголошують у відомстві.

Там додають, що станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження.

"Інспекції як вхідного, так і вихідного флота призупинені. Експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн", - зауважують у Мінінфраструктурі.

У відомстві підкреслюють, що Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу, тому очікують на позицію партнерів, ООН та Туреччини.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування.