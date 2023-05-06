У Польщі заявили про намір вимагати від ЄС санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії

Польща має намір вимагати від Європейського Союзу ввести санкції на імпорт російської сільськогосподарської продукції до Європи.

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, пише агенція PAP.

"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути запроваджені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС", – зазначив він.

Польський дипломат наголосив, що наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції.

"Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", - заявив він.

Як зазначається, Єврокомісія жодного разу не пропонувала країнам ЄС запровадити санкції щодо продуктів харчування з Росії, пояснюючи це загрозою глобальній продовольчій безпеці.

Нагадаємо, що крайній, десятий, пакет санкцій проти РФ Рада Євросоюзу ухвалила 25 лютого. Обмеження включили заборону на експорт критично важливих технологій та промислових товарів, імпорт російського асфальту та синтетичного каучуку, надання росіянам потужностей зі зберігання газу та транзит через Росію товарів та технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС.

Нещодавно Bloomberg писало, що в наступному пакеті обмежень ЄС планує запровадити заборону на транзит через Росію й інших товарів. За даними видання, таким чином блок намагається посилити контроль над виконанням існуючих санкцій.

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