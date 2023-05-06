В Польше заявили о намерении требовать от ЕС санкций против импорта сельхозпродукции России

Польша намерена потребовать от Европейского Союза ввести санкции на импорт российской сельскохозяйственной продукции в Европу.

Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось, пишет агентство PAP.

"Мы считаем, что санкции в отношении российской сельскохозяйственной продукции должны быть введены немедленно, хотя бы из-за проблем, связанных с импортом украинской продукции в ЕС", – отметил он.

Польский дипломат подчеркнул, что в настоящее время Европе не грозит разрыв цепи поставок сельскохозяйственной продукции.

"Даже наоборот. У нас есть проблема с излишками. Мы сейчас решаем проблему с значительно увеличенным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины", – заявил он.

Как отмечается, Еврокомиссия ни разу не предлагала странам ЕС ввести санкции в отношении продуктов питания из России, объясняя это угрозой глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, что крайний, десятый, пакет санкций против РФ Совет Евросоюза принял 25 февраля. Ограничения включили запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС.

Недавно Bloomberg писало, что в следующем пакете ограничений ЕС планирует ввести запрет на транзит через Россию и других товаров. По данным издания, таким образом блок пытается усилить контроль над выполнением существующих санкций.

Фото: ua.depositphotos.com