РФ снова заблокировала работу "зернового коридора": 90 судов ожидают инспекции

Страна-агрессор РФ в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ), которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", - подчеркивают в ведомстве.

Там добавляют, что по состоянию на сегодня, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 – это суда, идущие под загрузку.

"Инспекции как входящего, так и выходного флота приостановлены. Экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн", - отмечают в Мининфраструктуре.

В ведомстве подчеркивают, что Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей инициативы, поэтому ожидают позицию партнеров, ООН и Турции.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней .

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.