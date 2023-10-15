Тема переговоров между Украиной и Россией отсутствует на всех уровнях – Кулеба

Тема переговоров между Украиной и Россией отсутствует на уровне официальной риторики, отсутствует на уровне неофициальной риторики и отсутствует на уровне намеков, потому что все понимают, что Россия этих переговоров не хочет.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, Украина не может согласиться на переговоры, пока на ее территории стоят вражеские войска, а Россия хочет воевать дальше.

"Все понимают, что Россия этих переговоров не хочет. Они, насколько мне известно, даже запретили "трек два", о котором СМИ писали. Россия хочет воевать", – сказал он.

Заметим, в своем расследовании NBC News ранее писало, что бывает два трека переговоров, которые могут идти параллельно: "трек один" - переговоры чиновников, а "трек два" - дискуссии между бывшими чиновниками или частными лицами, не работающими в государственных структурах. но могут действовать с ведома своих правительств. Издание отмечает, что в США был "трек 1,5": со стороны США – бывшие чиновники, а со стороны России – министр иностранных дел Сергей Лавров, который 24 апреля прилетел в Нью-Йорк вести заседание Совбеза ООН.

Переговоры с РФ: на каких условиях они возможны

Кулеба подчеркнул, что тема переговоров может появиться исключительно в том случае, если бы Украина по всем параметрам допустила проседание и все было бы плохо. Однако, поскольку этого проседания нет, то речь идет только о Формуле мира президента Владимира Зеленского, которая не предусматривает взаимодействие с Россией.

Он подчеркнул, что во время последнего визита в Вашингтон тема переговоров также не рассматривалась.

Зеленский заявил, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна исключительно после вывода всех российских войск с территории Украины в международно-признанных границах 1991 года.

Заметим, что после своего визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что с двух сторон войны в Украине неготовность к содержательным переговорам демонстрирует именно Россия, однако если это изменится, США сразу же поддержат их проведение из-за готовности Украины.

Отметим, что невозможность переговоров Украины с действующим президентом РФ Путиным закреплена указом президента Владимира Зеленского. В то же время он допускал такие переговоры после смены власти в России.