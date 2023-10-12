Буданов назвал условия для начала переговоров с РФ и рассказал, как долго будет продолжаться война

Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы. Переговоры с РФ возможны только тогда, когда Украина военным путем вернет свои территории или если будет четкая уверенность, что Россия выводит свои войска.

Об этом в интервью " Украинской правде" рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может себе позволить войну до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не так высоки. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго", - отметил Буданов.

По его словам, Российская Федерация столкнулась с дефицитом боеприпасов и вооружений, а мир оказался не готов к войне такой интенсивности. Поэтому все страны мира постараются наращивать свои арсеналы оружия.

По мнению Буданова, замораживать конфликт нельзя ни в коем случае: во-первых, это будет предательством людей на оккупированных территориях, а во-вторых – неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас защищает нашу страну.

"Возможность для дипломатии будет в тот момент, когда война будет завершена. Ни одна война в мире не закончилась без подписания двустороннего, многостороннего договора об окончании войны или чего-то подобного. Много есть форматов, но всегда война заканчивается - надо как-то найти общий язык", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что переговоры со страной-агрессором РФ возможны исключительно, когда оккупанты покинут или хотя бы начнут покидать территорию Украины по границам 91-го года.

"Или когда мы военным путем вернем наши территории или когда пойдут события так, что будет четкая уверенность, что Россия реально начинает выводить свои войска по границам 1991 года", - подчеркнул Буданов.

Он также прокомментировал слова, сказанные в феврале, что война может закончиться в этом году. Буданов отметил, что ВСУ выбились из графика.

"Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование", - подчеркнул глава ГУР МО.

На уточняющий вопрос журналиста, значит ли, что все пошло кувырком, он ответил:

"Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего - мы выбились из графика - пусть каждый сделает свой вывод".

Буданов отметил, что этому есть "объективные и субъективные причины", но раскрывать их не стал, ссылаясь на гостайну.

Ранее Буданов заявлял, что Украина не завершит войну парадом победы в Москве, но РФ не должна надеяться провести его в Киеве.

Переговоры с РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

Напомним, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляли об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимость прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных самой Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.