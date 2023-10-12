Буданов назвав умови для початку переговорів з РФ та розповів, як довго триватиме війна

Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от з економікою та технікою будуть проблеми. Перемовини з РФ можливі лише тоді, коли Україна воєнним шляхом поверне свої території, або якщо буде чітка впевненість, що Росія виводить свої війська.

Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може собі дозволити війну до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго", - зазначив Буданов.

За його словами, Російська Федерація зіштовхнулася з дефіцитом боєприпасів та озброєнь, а світ виявився не готовий до війни такої інтенсивності. Тому всі країни світу будуть намагатися нарощувати свої арсенали зброї.

На думку Буданова, заморожувати конфлікт не можна у жодному разі: по-перше, це буде зрадою людей на окупованих територіях, а по-друге - неправильно з точки зору пам'яті загиблих та тих, хто зараз захищає нашу країну.

"Можливість для дипломатії буде в той момент, коли війна буде завершена. Жодна війна у світі не закінчилася без підписання двостороннього, багатостороннього договору про закінчення війни чи чогось подібного. Багато є форматів, але завжди війна закінчується – треба ж якось порозумітися всім", - наголосив Буданов.

Він підкреслив, що переговори з країною-агресором РФ можливі виключно, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати територію України по кордонах 91-го року.

"Або коли ми воєнним шляхом повернемо наші території, або коли складаються події так, що буде чітка впевненість, що Росія реально починає виводити свої війська по кордонах 1991 року", - підкреслив Буданов.

Він також прокоментував свої слова, сказані у лютому, що війна може закінчитися цього року. Буданов зазначив, що ЗСУ вибилися з графіку.

"Ми з нього вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інше тлумачення", - наголосив очільник ГУР МО.

На уточнююче запитання журналіста, чи це означає, що все пішло шкереберть, він відповів:

"Не все пішло шкереберть. Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього - ми вибилися з графіка - нехай кожен зробить свій висновок".

Буданов зауважив, що цьому є "об'єктивні та суб'єктивні причини", але розкривати їх не став, посилаючись на держтаємницю.

Раніше Буданов заявляв, що Україна не завершить війну парадом перемоги в Москві, але й РФ не повинна сподіватися провести його в Києві.

Переговори з РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.