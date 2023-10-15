Тема переговорів між Україною і Росією відсутня на всіх рівнях - Кулеба

Тема переговорів між Україною і Росією відсутня на рівні офіційної риторики, відсутня на рівні неофіційної риторики і відсутня на рівні натяків тому що всі розуміють що Росія цих переговорів не хоче.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

За його словами, Україна не може погодитись на переговори поки на її території стоять ворожі війська, а Росія хоче воювати далі.

"Усі розуміють, що Росія цих переговорів не хоче. Вони, наскільки мені відомо, навіть заборонили "трек два", про який ЗМІ писали. Росія хоче воювати", – сказав він.

Зауважимо, у своєму розслідуванні NBC News раніше писало, що буває два треки переговорів, які можуть йти паралельно: "трек один" — переговори чиновників, а "трек два" — дискусії між колишніми чиновниками або приватними особами, які не працюють у державних структурах, але можуть діяти з відома своїх урядів. Видання зазначає, що в США був "трек 1,5": з боку США – колишні чиновники, а з боку Росії – міністр закордонних справ Сергій Лавров, який 24 квітня прилетів до Нью-Йорка вести засідання Ради безпеки ООН.

Переговори з РФ: на яких умовах вони можливі

Кулеба підкреслив, що тема переговорів може з'явитися виключно в тому випадку, якби Україна по всім параметрам допустила просідання і все було би погано. Проте, оскільки цього просідання немає, то наразі йдеться лише про Формулу миру президента Володимира Зеленського, яка не передбачає взаємодію з Росією.

Він наголосив, що під час останнього візиту до Вашингтону, тема переговорів також не розглядалася.

Зеленський заявив, що організація мирних переговорів з Російською Федерацією можлива виключно після виведення всіх російських військ з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Зауважимо, після свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що з двох сторін війни в Україні неготовність до змістовних переговорів демонструє саме Росія, проте якщо це зміниться, США одразу ж підтримають їхнє проведення через готовність України.

Зазначимо, що неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.