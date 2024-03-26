Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО

26 марта президент Владимир Зеленский указом №186/202 уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

На его место назначен бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины… Назначить Литвиненко Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указах, опубликованных на сайте ОП.

Для того чтобы назначить Литвиненко на эту должность, Зеленский уволил его с должности главы Службы внешней разведки, а вместо него назначил Олега Иващенко.

"Уволить Литвиненко Александра Валерьевича с должности Председателя Службы внешней разведки Украины… Назначить Иващенко Олега Ивановича Председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в указах №187/2024 и №189/2024 .

Стоит отметить, недавно Данилов пренебрежительно высказался в адрес спецпредставителя Китая по делам Евразии: перед этим Ли Хуэй, ранее занимавший должность посла в РФ, заявил, что Россия и Украина надеются, что война может завершиться благодаря переговорам.

"Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому Хуи, я извиняюсь, или кому-то там [показалось], что они должны это решать? Это будет решать народ Украины во главе с президентом", – заявил секретарь СНБО в адрес китайского дипломата, имя которого в общепринятой системе латинизации записывается как Huī.

Как отреагировал Данилов

Данилов отреагировал на увольнение и сообщил, что провел в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны 4 года 5 месяцев 24 дня.

"Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны! Спасибо Президенту Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема! Спасибо нашей команде, которая проделала огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистам и настоящим профессионалам всем тем, кто помогал в нашей работе", - написал он.

Данилов добавил, что какой бы беспросветной ни казалась ситуация, главное – не бояться, никогда и никого, а идти вперед и верить в Украину.

"Русское чудовище будет уничтожено, причудливое создание скончается и погибнет во мраке истории – и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия – "быть мечом во тьме; дозорным на стене; щитом, охраняющим царство людей"! Спасибо всем!", - отметил он.

Что известно об Александре Литвиненко

С мая 2005 по декабрь 2007 – Литвиненко был руководителем управления по вопросам государственной безопасности и экспертной комиссии, руководил Департаментом по вопросам государственной безопасности Аппарата СНБО Украины.

С декабря 2007 по август 2009 был заместителем начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБ Украины. С августа 2009 по 2010 год занимал должность советника директора Института проблем национальной безопасности при СНБО Украины.

С 5 апреля 2014 по 13 августа 2019 был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также Литвиненко был заместителем директора Национального института стратегических исследований (июнь 2010 – март 2014 г.), а с августа 2019 г. – директор Национального института стратегических исследований.

Кроме того, он с 27 марта по 4 апреля 2014 г. был советником генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

23 июля 2021 года президент Зеленский назначил Литвиненко председателем Службы внешней разведки Украины.

Кадровые изменения 2024 года

Заметим, что с начала 2024 года Зеленский изменил значительную часть командования в Вооруженных силах. Напомним, 8 февраля президент уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

10 февраля новым руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он заменил на этом посту Сергея Шаптала.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил командующих сухопутных войск, объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил ТРО. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме того, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенными силами ВСУ и назначил на эту должность Юрия Содолю.

Также президент назначил Игоря Скибюка командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ после того, как уволил с этой должности Максима Миргородского.

Указом президент Зеленский назначил Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ