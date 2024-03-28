Зеленський представив нового керівника зовнішньої розвідки України

Президент України Володимир Зеленський призначив бойового генерала Олега Іващенка новим керівником Служби зовнішньої розвідки України.

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Про це йдеться в указі №189/2024 на сайті Офісу президента.

"Призначити Іващенка Олега Івановича головою Служби зовнішньої розвідки України".

"Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України я призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз", - підкреслив гарант.

За його словами, українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси.

"Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна", - наголосив Зеленський.

Він додав, що у час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно.

"Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", - зауважив президент.

Зауважимо, публічних даних про Олега Іващенка немає.

Відомо, що до призначення він був першим заступником начальника ГУР МО.

Кадрові перестановки

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський указом №186/202 звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

На його місце призначено колишнього голову Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка.

З початку 2024 року, Зеленський змінив значну частину командування у Збройних силах. Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

10 лютого новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінив на цій посаді Сергія Шапталу.

11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО. Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Крім того, Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ та призначив на цю посаду Юрія Содолю.

Також президент призначив Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ після того, як звільнив з цієї посади Максима Миргородського .

Указом президент Зеленський призначив Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ