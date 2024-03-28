Зеленский представил нового руководителя внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил боевого генерала Олега Иващенко новым руководителем Службы внешней разведки Украины.

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Об этом говорится в указе №189/2024 на сайте Офиса президента.

"Назначить Иващенко Олега Ивановича главой Службы внешней разведки Украины".

"Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он – человек профессиональный, прекрасно понимающий разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас", - подчеркнул гарант.

По его словам, украинская разведка должна работать повсюду в мире, где есть и могут быть наши интересы.

"Повсюду в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время войны есть вещи совершенно непубличные, которые служба должна обеспечивать оперативно и качественно.

"Именно такой потенциал мер влияния, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", - отметил президент.

Заметим, публичных данных об Олеге Иващенко нет.

Известно, что до назначения он был первым заместителем начальника ГУР МО.

Кадровые перестановки

Напомним, 26 марта президент Владимир Зеленский указом №186/202 уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На его место назначен бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

С начала 2024 года Зеленский изменил значительную часть командования в Вооруженных силах. Напомним, 8 февраля президент уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

10 февраля новым руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он заменил на этом посту Сергея Шаптала.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил командующих сухопутных войск, объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил ТрО. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме того, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенными силами ВСУ и назначил на эту должность Юрия Содолю.

Также президент назначил Игоря Скибюка командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ после того, как уволил с этой должности Максима Миргородского.

Указом президент Зеленский назначил Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ.