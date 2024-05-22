НАБУ вручило підозру у незаконному збагаченні ексзаступнику голови ОП Андрію Смирнову

Національне антикорупційне бюро України спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 22 травня повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову у незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовець (який обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента України у 2019-2024 роках) набув активів на суму 17,1 млн гривень при офіційному доході та заощадженнях лише 1,3 млн гривень. Різниця у 15,7 млн гривень становить необґрунтоване збагачення.

Зокрема, Смирнов придбав дві автівки Mercedes і Volkswagen, два мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця у Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Щоб приховати наявність цього майна, експосадовець оформив переважну його частину на рідного брата, зберігши при цьому фактичне право розпоряджатися активами. Один мотоцикл спочатку був записаний на друга Смирнова, а згодом переоформлений на нього самого.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

В НАБУ додали, що викриття злочину стало можливим завдяки журналістському розслідуванню "Української правди" та за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, 29 березня указом №205/2024 Зеленський звільнив з посади заступників керівника ОП Андрія Єрмака Андрія Смирнова.