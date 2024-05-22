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НАБУ вручило підозру у незаконному збагаченні ексзаступнику голови ОП Андрію Смирнову
Національне антикорупційне бюро України спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 22 травня повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову у незаконному збагаченні.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рік посадовець (який обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента України у 2019-2024 роках) набув активів на суму 17,1 млн гривень при офіційному доході та заощадженнях лише 1,3 млн гривень. Різниця у 15,7 млн гривень становить необґрунтоване збагачення.
Зокрема, Смирнов придбав дві автівки Mercedes і Volkswagen, два мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця у Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Щоб приховати наявність цього майна, експосадовець оформив переважну його частину на рідного брата, зберігши при цьому фактичне право розпоряджатися активами. Один мотоцикл спочатку був записаний на друга Смирнова, а згодом переоформлений на нього самого.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
В НАБУ додали, що викриття злочину стало можливим завдяки журналістському розслідуванню "Української правди" та за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нагадаємо, 29 березня указом №205/2024 Зеленський звільнив з посади заступників керівника ОП Андрія Єрмака Андрія Смирнова.