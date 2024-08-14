Незаконное обогащение более чем на 56 млн грн: главе АМКУ сообщили о подозрении

Главе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что НАБУ и САП сообщили чиновнику государственного учреждения со специальным статусом о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, в 2020–2023 подозреваемый, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМW Х3.

"В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) должностного лица и его жены составила 56,2 млн грн", — подчеркнули в НАБУ.

Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Как сообщают в НАБУ, расследование антикоррупционных органов и прокуроров было начато после обнародования журналистского расследования «Радио Свобода».

Как пишет народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, судя по описанию и данным, речь идет о действующем главе АМКУ и бывшем главе Донецкой облгосадминистрации, руководителе военно-гражданской администрации Павле Кириленко.

Откуда у главы АМКУ средства

Журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) обнародовали материал, в котором было обнаружено, что семья чиновника в период с 2020 по 2023 год приобрела недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен.

Официальные доходы семьи не позволяли бы им совершить такие покупки, ведь никто из родственников не ведет бизнес. Кроме того, Кириленко не указал эти активы в своей декларации.

По данным "Схем", весь этот период приобретения имущества приходится на время, когда Кириленко руководил Донецкой ОГА, прежде чем в 2023 году занять должность главы Антимонопольного комитета. Особое внимание расследование обращает на факт, что в декларации чиновника не указаны ни квартира в Киеве площадью почти 200 кв. м, где он проживает с семьей, ни автомобиль BMW X3, которым пользуется его жена.

Сам Кириленко утверждал, что основой семейного богатства является первоначальный капитал, собранный в 1990-х годах, в результате выгодной продажи акций предприятия "Стирол", которыми владела бабушка его жены.

Однако журналистам не удалось найти официальное документальное подтверждение этой информации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ №558 об увольнении Павла Кириленко с должности председателя Донецкой областной государственной администрации, а 6 сентября Верховная Рада поддержала его назначение на должность главы Антимонопольного комитета. 37-летний Кириленко возглавлял Донецкую ОГА с 2019 года.