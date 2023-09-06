Павла Кириленко назначили новым главой АМКУ

В среду, 6 сентября, Верховная Рада Украины поддержала назначение бывшего главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета.

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Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 250 народных избранников.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ №558 об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации.

37-летний Кириленко возглавлял Донецкую ОГА с 2019 года. Кто будет следующим главой области, пока не сообщалось.

Кириленко окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и получил квалификацию "Юрист".

В органах прокуратуры Украины работал с июля 2008 года. За 11 лет службы последовательно занимал должности помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры Украины, начальника следственного управления.

Кадровые ротации

Накануне Верховная Рада Украины поддержала увольнение главы АМКУ Ольги Песчанской.

Также Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности председателя Фонда государственному имуществу Украины. Он заменит Алексея Резникова, которого уволили с должности министра обороны Украины.

В свою очередь вместо Умерова, по словам Железняка, Фонд госимущества должна возглавить Ольга Песчанская.