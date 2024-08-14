Незаконне збагачення на понад 56 млн грн: голові АМКУ повідомили про підозру

Очільнику Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павлу Кириленку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що НАБУ і САП повідомили посадовцю державної установи зі спеціальним статусом про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

"Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн", - наголосили в НАБУ.

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Як повідомляють в НАБУ, розслідування антикорупційні органи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».

Як пише народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, судячи з опису і даних, то мова про чинного очільника АМКУ і колишнього голову Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.

Звідки в очільника АМКУ кошти

Журналісти "Схем" (проект Радіо Свобода) оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.

Офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.

За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету. Особливу увагу розслідування привертає до факту, що в декларації посадовця не вказані ні квартира у Києві площею майже 200 кв. м, де він проживає з родиною, ні автомобіль BMW X3, яким користується його дружина.

Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.

Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 5 вересня підписав указ №558 про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації, а 6 вересня, Верховна Рада підтримала його призначення на посаду голови Антимонопольного комітету. 37-річний Кириленко очолював Донецьку ОДА з 2019 року.