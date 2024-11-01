Со следующего года МСЭК заменят командами врачей-практиков.

Кабинет министров предложил Верховной Раде принять законопроект, который ликвидирует устаревшую систему медико-социальной экспертизы (МСЭК) и внедрит современную цифровую оценку функционирования человека.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно новому законопроекту, разработанному Министерством здравоохранения совместно с экспертами и пациентскими организациями, создается система оценки на базе мощных больниц с мультидисциплинарными реабилитационными командами.

Вместо понятия "медико-социальная экспертиза" законопроект вводит термин "оценка повседневного функционирования личности." В центре нового процесса будет стоять не бумажка, а реальная помощь, необходимая каждому конкретному человеку, чтобы полноценно жить и работать.

С 1 января 2025 года экспертные команды по оценке повседневного функционирования, состоящие из практикующих врачей, заменят существующие МСЭКи. Они будут работать в современных медучреждениях, обеспеченных необходимым оборудованием и профильными специалистами, а также будут иметь возможность дистанционного или выездного оценивания.

Процесс оценки будет полностью цифровизирован: лечащий врач будет передавать данные пациента в электронном виде, а результаты будут автоматически поступать в Единую информационную систему социальной сферы. Это позволит избежать бумажной бюрократии и длительных очередей, а также снизит коррупционные риски благодаря анонимности данных пациента и врачей.

Законопроект также предусматривает:

отмена врачебно-консультативных комиссий (ЛКК);

право привлечения пациентом полномочного представителя к оценке;

установление четких критериев для оценки военнослужащих;

механизмы обжалования решений команды

Финансирование новой системы оценивания будет осуществляться Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эта реформа является важным шагом к инклюзивной модели поддержки, которая ставит человека и его потребности в центр внимания, а не медицинские диагнозы и помогает людям жить полноценной жизнью с достоинством.

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотрят.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов, со ссылкой на собственные источники, заявил о полусотне прокуроров Хмельницкой области со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.