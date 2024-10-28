Стало известно, кому передадут функции центральной МСЭК

Функции центральной МСЭК будет выполнять украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что согласно решению Минздрава Украины выполнение функций центральной МСЭК, в частности, по рассмотрению обжалований и проведению проверок обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня, полностью передали в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава в городе Днепр. Там на протяжении 2024 года создавалась необходимая материально-техническая база, которая должна значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей.

Также в ведомстве пояснили, что во время последнего заседания правительства были приняты изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, позволяющие Минздраву возлагать права и обязанности центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, которое принадлежит сфере управления Минздрава, и имеет лицензию на ведение хозяйственной деятельности по медицинской практике.

"Это позволяет максимально быстро оптимизировать процесс на центральном уровне", – подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве добавили, что алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился.

"Если ваше дело было направлено на обжалование в центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по рассмотрению и дальнейшим действиям, очередность рассмотрения будет сохранена", — пояснили в Минздраве.

Также в Минздраве напомнили, что ведомство разработало законопроект о трансформации процессов оценки функциональности, установлении инвалидности и ликвидации МСЭК, а также отдельно изменения в Бюджетный кодекс Украины. В настоящее время он вынесен на общественное обсуждение. В начале октября законопроект был представлен на встрече с общественными организациями и экспертами.

"Липовые" инвалидности

Во вторник, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотрят.

Как отметил Зеленский, было зафиксировано "много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", — заметил президент.

После того как Государственное бюро расследований разоблачило и задержало руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которая "зарабатывала" миллионы на уклонистах, в милицию попали изъятые во время обысков списки ее клиентов.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов, со ссылкой на собственные источники, заявил о полусотне прокуроров Хмельницкой области со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.

После этого генпрокурор Андрей Костин сообщил, что подал в отставку.

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