З наступного року МСЕКи замінять командами лікарів-практиків

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, який ліквідує застарілу систему медико-соціальної експертизи (МСЕК) та впровадить сучасне цифрове оцінювання функціонування людини.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За новим законопроєктом, розробленим Міністерством охорони здоров’я спільно з експертами та пацієнтськими організаціями, створюється система оцінювання на базі потужних лікарень з мультидисциплінарними реабілітаційними командами.

Замість поняття “медико-соціальна експертиза” законопроект вводить термін “оцінювання повсякденного функціонування особи.” У центрі нового процесу стоятиме не папірець, а реальна допомога, потрібна кожній конкретній людині, аби повноцінно жити і працювати.

З 1 січня 2025 року експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування, що складатимуться з практикуючих лікарів, замінять існуючі МСЕКи. Вони працюватимуть у сучасних медзакладах, забезпечених необхідним обладнанням і профільними фахівцями, а також матимуть можливість дистанційного або виїзного оцінювання.

Процес оцінювання буде повністю цифровізовано: лікуючий лікар передаватиме дані пацієнта в електронному вигляді, а результати автоматично надходитимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це дозволить уникнути паперової бюрократії та тривалих черг, а також знизить корупційні ризики завдяки анонімності даних пацієнта та лікарів.

Законопроєкт також передбачає:

скасування лікарсько-консультативних комісій (ЛКК);

право залучення пацієнтом повноважного представника до оцінювання;

встановлення чітких критеріїв для оцінювання військовослужбовців;

механізми оскарження рішень команди.

Фінансування нової системи оцінювання здійснюватиме Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ця реформа є важливим кроком до інклюзивної моделі підтримки, яка ставить людину та її потреби у центр уваги, а не медичні діагнози, та допомагає людям жити повноцінним життям з гідністю.

Нагадаємо, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.