Экспертизу на инвалидность можно будет пройти онлайн: в Украине реформируют систему социального страхования

Старая бюрократическая система медико-социальных экспертных комиссий будет ликвидирована. Ее заменит новый действенный механизм, ориентированный на человека и его потребности.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Особенности системы, которая заменит МСЭК

По словам главы правительства, новая система будет цифровизирована и нацелена на максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности.

Состояние пациента и его потребности для восстановления будут оцениваться практикующими врачами в многопрофильных больницах в составе экспертных команд. Кроме того, будет возможность дистанционной, заочной и выездной оценки. Все действия и документы будут фиксироваться в электронной системе для минимизации коррупционных рисков. В то же время статистика команд, их деятельности, решений и очередей будет доступна онлайн.

"Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни. При этом статус инвалидности сохраняется. Он предусматривает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что ключевыми целями новой системы будут восстановление здоровья и обеспечение человеку той социальной помощи, в которой он нуждается. Кроме того, цель будет дать человеку работу и возможность содержать себя и свою семью.

Шмыгаль сообщил, что 12 ноября правительство одобрило два законопроекта, регламентирующих социальные услуги и страховые выплаты. По словам премьер-министра, выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним существенно возрастет.

"А для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу", — подчеркнул глава правительства.

Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 лет и защищают человека от освобождения на весь период лечения. Премьер-министр убежден, что таким образом система станет справедливее.

Правительство дало старт реформе социального страхования

В свою очередь представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что правительство одобрило законопроекты:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью";

"О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с формированием комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью".

Первый законопроект предлагает ввести статус "трудоспособности".

В частности, определяется, что:

статус "устойчивое полное ограничение трудоспособности" будет предусматривать автоматическое начисление человеку ежемесячной страховой выплаты;

при статусе "устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности" лицо будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству;

лицо, которое по результатам оценки будет признано трудоспособным, будет считаться не требующим поддержки от системы социального страхования, поскольку способно самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.

Ожидается, что статус "трудоспособности" будет анонимно определять независимый эксперт.

Вторым законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины и установить новый порядок выплат за ущерб, причиненный физическому лицу увечьем или другим повреждением здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также лицам, потерявшим в результате этого кормильца.

Как сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, реформа социального страхования "ЄПотенціал" не касается людей, уже имеющих инвалидность. Речь идет о работающих со страховым стажем, нуждающихся в лечении после болезни или травмы.

Все льготы и выплаты для людей с инвалидностью сохраняются. Государство и дальше будет оказывать реабилитационные средства, социальные услуги, переобучение и помощь в трудоустройстве.

В то же время, инвалидность и трудоспособность будут определяться отдельно, что позволит получать поддержку за каждый статус.

Старт реформы планируется на 2025 год.

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотрят.

Также Кабинет министров предложил Верховной Раде принять законопроект, который ликвидирует устаревшую систему медико-социальной экспертизы (МСЭК) и внедрит современную цифровую оценку функционирования человека.