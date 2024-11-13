Експертизу на інвалідність можна буде пройти онлайн: в Україні реформують систему соціального страхування

Стара бюрократична система медико-соціальних експертних комісій буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Особливості системи, яка замінить МСЕК

За словами очільника уряду, нова система буде цифровізована та націлена на максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

Стан пацієнта та його потреби для відновлення оцінюватимуть практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд. Крім того, буде можливість дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Всі дії та документи фіксуватимуть в електронній системі задля мінімізації корупційних ризиків. Водночас статистика щодо команд, їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн.

"Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що ключовими цілями нової системи будуть відновлення здоров'я та забезпечення людині тої соціальної допомоги, якої вона потребує. Крім того, метою буде дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину.

Шмигаль повідомив, що 12 листопада, уряд схвалив два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. За словами прем’єр-міністра, виплати залежатимуть від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте.

"А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу", — підкреслив очільник уряду.

Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Прем’єр-міністр переконаний, що таким чином система стане більш справедливою.

Уряд дав старт реформі соціального страхування

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що уряд схвалив законопроєкти:

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю";

"Про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку з формуванням комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю".

Перший законопроєкт пропонує запровадити статус "працездатності".

Зокрема, визначається, що:

статус "стійке повне обмеження працездатності" передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати;

при статусі "стійке часткове обмеження непрацездатності" особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню;

особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя.

Очікується, що статус "працездатності" анонімно визначатиме незалежний експерт.

Другим законопроєктом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та встановити новий порядок виплат за шкоду, завдану фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоровʼя внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також особам, які втратили внаслідок цього годувальника.

Як повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, реформа соціального страхування "ЄПотенціал" не стосується людей, які вже мають інвалідність. Мова йде про працюючих із страховим стажем, які потребують лікування після хвороби чи травми.

Усі наявні пільги та виплати для людей з інвалідністю зберігаються. Держава й надалі надаватиме реабілітаційні засоби, соціальні послуги, перенавчання та допомогу в працевлаштуванні.

Водночас інвалідність та працездатність визначатимуться окремо, що дозволить отримувати підтримку за кожен статус.

Старт реформи планується на 2025 рік.

Нагадаємо, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.

Також Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, який ліквідує застарілу систему медико-соціальної експертизи (МСЕК) та впровадить сучасне цифрове оцінювання функціонування людини.