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США предоставит Украине $15 млрд из доходов от замороженных российских активов
США выделят Украине $15 млрд для поддержки социальных и гуманитарных расходов. Средства будут обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале.
Соответствующее соглашение было подписано украинским Минфином и Всемирным банком, уточняет премьер. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7.
По данным украинского министерства финансов, средства от США в рамках PEACE in Ukraine будут направлены на:
- выплату заработной платы работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих;
- помощь малоимущим семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми (при беременности и родах, при рождении, при усыновлении, одиноким матерям).
Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE)" является основным финансовым инструментом Всемирного банка для Украины, который позволил международным донорам объединить свои усилия для оказания поддержки. Проект оказывает помощь в выплате пенсий пожилым людям, грантам внутренне перемещенным лицам, заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям. Всемирный банк ввел ряд механизмов, предназначенных для мониторинга предоставления услуг и проверки мошенничества и коррупции. Средства перечисляются Правительству Украины после того, как Всемирный банк получит подтверждение приемлемых расходов.
Напомним, в декабре 2024 года Украина получила более $9,2 млрд. внешней бюджетной помощи, что стало самым большим месячным показателем в истории страны.
Основными донорами в декабре стали:
- Европейский Союз: более 4,25 млрд. долларов (4,1 млрд. евро);
- Япония: более 1,95 млрд долларов;
- США: более 1,45 млрд. долларов;
- МВФ: почти 1,1 млрд. долларов;
- Великобритания: около 0,5 млрд долларов.