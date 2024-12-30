В 2024 году сумма поступлений от приватизации достигла рекордных 12 миллиардов гривен

Министерство экономики Украины объявило 2024 рекордным по результатам приватизации. Поступления от продажи государственных активов составили почти 12 миллиардов гривен, что втрое превышает первоначальный план.

Об этом рассказала министерша экономики Юлия Свириденко в интервью LIGA.net.

"2024 год стал рекордным как по поступлениям от приватизации, так и по масштабности объектов, проданных государством. Мы смогли найти новых владельцев для гостиницы "Украина", Объединенной горно-химической компании, первого подсанкционного актива — завода "Аэрок". Сумма общих поступлений от приватизации, как большой, так и малой, достигла почти 12 млрд грн. - больше, чем мы планировали в начале 2024 года", – отметила Свириденко.

Конфискованные активы и дальнейшие планы приватизации

Среди проданных активов особое место занял завод "Аэрок" – первый подсанкционный актив, конфискованный у российских владельцев. Его продажи принесли почти 2 миллиарда гривен, которые будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Министерство экономики планирует продолжать приватизацию, в том числе объектов, конфискованных у российских собственников. Среди потенциальных объектов на продажу — Демуринский горно-обогатительный комбинат, торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве и предприятие "Мотордеталь-Конотоп".

По словам Свириденко, приватизация является частью новой политики государственной собственности, предполагающей сокращение количества государственных предприятий до 100.

"Годами Россия устанавливала контроль над стратегическими предприятиями, используя их в собственных интересах. Это недопустимо, особенно во время войны. Ключевая задача для украинского правительства – сохранить работу этих предприятий, но сменить собственников, а также сохранить рабочие места и привлечь инвестиции", – подчеркнула министерша.

Добавим, с января 2019 года по октябрь 2024 года украинские муниципалитеты могли потерять примерно 552 млн грн из-за применения арендаторами права выкупа для приватизации коммунального имущества.