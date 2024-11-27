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Из-за неконкурентной приватизации города недополучили полмиллиарда гривен — исследование
С января 2019 года по октябрь 2024 года украинские муниципалитеты могли потерять примерно 552 млн грн из-за применения арендаторами права выкупа для приватизации коммунального имущества.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Transparency International Ukraine.
Отмечается, что профильное законодательство предусматривает возможность приватизировать арендованное коммунальное имущество путем выкупа его арендатором:
- без аукциона;
- по цене, определенной по результатам оценки;
- если арендатор произвел неотъемлемые улучшения арендованного имущества (например, реставрацию или перепланировку) в размере не менее 25% его рыночной стоимости.
Как отмечают аналитики, в течение шести лет более трети всех приватизированных объектов коммунальной собственности приобрели именно таким образом.
В то же время сумма цены продажи таких объектов составила лишь немногим более четверти (1,23 млрд грн) от общей стоимости всех приватизированных объектов (4,77 млрд грн).
В среднем в городах, где применяли оба механизма, стоимость объектов, приобретенных на конкурентной основе, превышала цену продажи объектов, приватизированных путем выкупа, на 45%. Соответственно бюджеты городов, которые применяли механизм выкупа, за почти 6 лет могли потерять примерно 552 млн грн.
"Поскольку экономический эффект от применения механизма выкупа существенно ниже по сравнению с приватизацией объектов на конкурентных началах целесообразно внести изменения в законодательство и исключить право арендатора на выкуп имущества внеконкурентным способом. Альтернативой может стать аукцион с применением преимущественного права арендатора на приобретение имущества самой высокой цене, которая была предложена во время аукциона. практику уже применяют в отдельных областях, в том числе земельных торгах", — подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что соответствующий механизм приватизации призван реализовать законопроект №12230, предусматривающий обеспечение более эффективного управления коммунальным имуществом.