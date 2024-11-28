Раде предлагают упразднить право арендаторов на внеконкурентный выкуп имущества: какая аргументация

Девять депутатов Верховной Рады предлагают унифицировать подход к приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду. Соответствующий законопроект был зарегистрирован 22 ноября под №12230.

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Документ предлагает исключить из закона о приватизации положения, позволяющие действующему арендатору осуществить приватизацию объектов государственной или коммунальной собственности путем выкупа.

В то же время арендатору, который провел неотъемлемые улучшения арендованного имущества, хотят дать преимущественное право на его приобретение на аукционе по цене, которая окажется наибольшей из предложенных участниками.

Определение порядка того, как арендатор может реализовать такое право, порядок проведения соответствующего аукциона, осуществления компенсации и ограничения компенсации стоимости неотъемлемых улучшений арендованного имущества предлагается возложить на Кабинет министров.

Предполагается, что все объекты будут передаваться на приватизацию через открытые аукционы в системе "Прозорро.Продажи". При этом будет введен переходный период в один год, чтобы арендаторы, уже начавшие процедуру выкупа, завершили ее.

Действующие же нормы закона, напомним, позволяют арендаторам, проведшим неотъемлемые улучшения стоимостью свыше 25% рыночной стоимости имущества, выкупать его без аукциона.

Как отмечают в парламентском комитете по экономическому развитию, это создает серьезные риски для государства, поскольку часто арендаторами становятся люди, которые в дальнейшем выкупают имущество по минимальной цене, используя фиктивные или нерелевантные документы для занижения реальной стоимости объектов.

По подсчетам, которые приводятся в пояснительной записке, с 2019 по август 2024 в Украине было приватизировано 2007 объектов коммунальной собственности на сумму 3,77 миллиарда гривен.

Из них 732 объекта (36,47%) приватизированы через выкуп на сумму 944,78 миллиона гривен. Потери бюджетов общин из-за внеконкурентного выкупа оцениваются в 582,93 миллиона гривен, что составляет почти 62% потенциального роста цены на открытых аукционах.

Такой механизм, по мнению авторов, больше похож на легальную коррупционную схему, позволяющую "вытаскивать" коммунальное или государственное имущество, избегая прозрачных процедур электронных аукционов. Соответственно, данный законопроект призван решить эту проблему.