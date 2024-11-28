Раді пропонують скасувати право орендарів на позаконкурентний викуп майна: яка аргументація

Дев'ять депутатів Верховної Ради пропонують уніфікувати підхід до приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду. Відповідний законопроєкт було зареєстровано 22 листопада під №12230.

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Документом пропонується виключити з закону про приватизацію положення, які дозволяють чинному орендарю здійснити приватизацію об’єктів державної або комунальної власності шляхом викупу.

Натомість орендарю, який здійснив невід’ємні поліпшення орендованого майна, хочуть надати переважне право на його придбання на аукціоні за ціною, яка виявиться найбільшою із запропонованих учасниками.

Визначення порядку того, як орендар може реалізувати таке право, порядку проведення відповідного аукціону, здійснення компенсації та обмеження щодо компенсації вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна, пропонується перекласти на Кабінет міністрів.

Передбачається, що всі об’єкти передаватимуться на приватизацію через відкриті аукціони у системі "Прозорро.Продажі". При цьому запроваджується перехідний період в один рік, щоб орендарі, які вже розпочали процедуру викупу, завершили її.

Чинні ж норми закону, нагадаємо, дозволяють орендарям, які провели невід’ємні поліпшення вартістю понад 25% ринкової вартості майна, викупати його без аукціону.

Як зазначають у парламентському комітеті з питань економічного розвитку, це створює серйозні ризики для держави, оскільки часто орендарями стають люди, які в подальшому викуповують майно за мінімальною ціною, використовуючи фіктивні чи нерелевантні документи для заниження реальної вартості об’єктів.

За підрахунками, які наводяться у пояснювальній записці, з 2019 року по серпень 2024 року в Україні було приватизовано 2007 об'єктів комунальної власності на суму 3,77 мільярда гривень.

З них 732 об’єкти (36,47%) приватизовано через викуп на суму 944,78 мільйона гривень. Втрати бюджетів громад через позаконкурентний викуп оцінюються у 582,93 мільйона гривень, що складає майже 62% потенційного зростання ціни на відкритих аукціонах.

Такий механізм, на думку авторів, більше схожий на легальну корупційну схему, що дозволяє "витягувати" комунальне або державне майно, уникаючи прозорих процедур електронних аукціонів. Відповідно, поданий законопроєкт покликаний розв'язати цю проблему.