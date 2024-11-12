Базу центра радиологических исследований под Киевом продали за 17 млн: цена на торгах выросла в 3,5 раза

База научно-производственного центра радиологических исследований, которая находится в Вышгородском районе Киевской области, была продана за 17 миллионов гривен. Победителем торгов стало ООО "Фиш Поинт".

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Об этом говорится на странице электронных торгов в системе Prozorro.Продажи.

Торги проходили по схеме трехраундового английского аукциона.

Стартовая цена продажи составляла 4 735 750 грн.

Победной ставкой стала сумма в 17 млн грн, сделанная ООО "Фиш Поинт". Таким образом, стоимость лота на торгах выросла в 3,5 раза.

С учетом НДС цена продажи лота составит 20 400 000 грн.

Что известно о лоте

База научно-производственного центра радиологических исследований общей площадью 2114,6 кв. м. находится по адресу: Киевская область, Вышгородский район, с. Толокунь, ул. Вышгородская (Ленина), 52а.

Фото: Фонд госимущества Украины Фото: Фонд госимущества Украины Фото: Фонд госимущества Украины Фото: Фонд госимущества Украины Фото: Фонд госимущества Украины Фото: Фонд госимущества Украины

Согласно информации на сайте Фонда государственного имущества Украины, выход к реке Днепр делает объект приватизации перспективным для инвестирования в рекреационную или сельскохозяйственную сферу, рыболовство или под строительство коттеджного городка. Рядом находятся гостиницы, магазины и прогулочные зоны.

Объект приватизации включает 22 единицы зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, среди которых: лабораторный корпус, склад, инкубационный цех, котельные, водонапорная башня, скважина, бассейн, здания вахтовой смены и прочее.

Балансодержателем имущества является Государственное предприятие "Украинская геологическая компания".

Что известно о победителе торгов

ООО "Фиш Поинт" зарегистрировано в 2018 году.

Согласно данным Youcontrol, основным видом деятельности компании является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Также компания занимается пресноводным рыболовством.

Конечным бенефициарным владельцем является Спалило Василий Ярославович.