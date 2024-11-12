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Базу центра радиологических исследований под Киевом продали за 17 млн: цена на торгах выросла в 3,5 раза
База научно-производственного центра радиологических исследований, которая находится в Вышгородском районе Киевской области, была продана за 17 миллионов гривен. Победителем торгов стало ООО "Фиш Поинт".
Об этом говорится на странице электронных торгов в системе Prozorro.Продажи.
Торги проходили по схеме трехраундового английского аукциона.
Стартовая цена продажи составляла 4 735 750 грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Победной ставкой стала сумма в 17 млн грн, сделанная ООО "Фиш Поинт". Таким образом, стоимость лота на торгах выросла в 3,5 раза.
С учетом НДС цена продажи лота составит 20 400 000 грн.
Что известно о лоте
База научно-производственного центра радиологических исследований общей площадью 2114,6 кв. м. находится по адресу: Киевская область, Вышгородский район, с. Толокунь, ул. Вышгородская (Ленина), 52а.
Согласно информации на сайте Фонда государственного имущества Украины, выход к реке Днепр делает объект приватизации перспективным для инвестирования в рекреационную или сельскохозяйственную сферу, рыболовство или под строительство коттеджного городка. Рядом находятся гостиницы, магазины и прогулочные зоны.
Объект приватизации включает 22 единицы зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, среди которых: лабораторный корпус, склад, инкубационный цех, котельные, водонапорная башня, скважина, бассейн, здания вахтовой смены и прочее.
Балансодержателем имущества является Государственное предприятие "Украинская геологическая компания".
Что известно о победителе торгов
ООО "Фиш Поинт" зарегистрировано в 2018 году.
Согласно данным Youcontrol, основным видом деятельности компании является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Также компания занимается пресноводным рыболовством.
Конечным бенефициарным владельцем является Спалило Василий Ярославович.