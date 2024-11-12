Приватизация Белгород-Днестровского порта: почему объект продали по дешевке

Окончательная цена Белгород-Днестровского порта, приватизированного 8 ноября, составляет 270 млн грн.

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Об этом сообщила директор порта Оксана Киктенко.

Она напомнила, что в СМИ достаточно живо обсуждается информация, что проведенный аукцион – это "дешево проданный порт". В сообщениях и комментариях пользователи часто пишут две цифры – 90 и 108 млн грн, и сравнивают со стоимостью квартиры или дома.

Как пояснила Киктенко, на самом деле стоимость объекта составила 270 млн грн:

90 млн грн – цена лота;

18 млн грн – НДС;

162 млн грн – кредиторская задолженность, которую должен оплатить новый собственник.

"Помимо этого порт, в понимании закона, не продается, а приватизируется только имущество госстивидора. Причалы и подходные каналы остаются в собственности государства (на балансе госпредприятия "АМПУ") и находятся в нерабочем состоянии", - отметила Киктенко.

Она добавила, что победителю аукциона АМПУ "подготовила" уничтоженный судоходный канал с глубиной 1,9 метра. Также частично уничтожены причалы военными действиями и требуют продолжительного восстановления.

"То есть предприятие на сегодняшний день заблокировано и оно не может осуществлять свои основные функции. Решение этих проблем ложится на плечи нового собственника. Поэтому цена предприятия соответствует вышеуказанным фактам!", — подчеркнула Киктенко.

По мнению Игоря Билыка, заместителя директора порта, АМПУ намеренно довела госстивидора Белгород-Днестровского порта до состояния банкротства для занижения его инвестиционной привлекательности.

Напомним, 8 ноября с тринадцатой попытки наконец-то удалось продать ГП "Белгород-Днестровский морской порт".

ООО "Топ-оффер" стало единственным участником и предложило 90 млн грн, в то время как стартовая цена составляла 88,98 млн грн. Эта компания зарегистрирована в Киеве. Конечным бенефициаром является Евгений Богуславский.

Как рассказал в интервью LIGA Богуславский, "Топ-Оффер" участвовала в приватизационном аукционе в интересах неназванного инвестора. Он связан соглашением о неразглашении информации с инвестором, поэтому детали приватизации остаются конфиденциальными, а имя нового владельца может быть раскрыто уже в течение месяца.

Богуславский также сообщил, что у нового инвестора есть ряд идей для развития порта, в частности, план по восстановлению моста через лиман. Этот проект может начать реализовывать уже в следующем году.