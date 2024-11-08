На приватизацию Белгород-Днестровского морпорта нашелся один желающий: предлагает 90 млн грн

Сегодня запланирован очередной аукцион по продаже ГП "Белгород-Днестровский морской порт". Прием предложений завершился накануне вечером. Согласно данным "Prozorro.Продажи", зарегистрировался один участник.

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Это – ООО "Топ-оффер", которое предложило 90 млн грн, тогда как стартовая цена составляет 88,98 млн грн. В то же время предложенная участником цена лота с учетом НДС превышает 108 млн грн.

На YouControl указано, что эта компания зарегистрирована в Киеве. Конечным бенефициаром является Евгений Богуславский.

Ранее проводилось уже более 10 аукционов по продаже этого актива, однако его так и не смогли приватизировать: либо не было желающих, либо участники со временем отказывались подписать договор купли-продажи.

Последний из таких аукционов планировался на 31 октября, и в очередной раз не нашлось желающих. Тогда стартовая цена составляла около 178 млн грн. На сегодняшний аукцион ее снизили вдвое.

Белгород-Днестровский морпорт. Фото с сайта "Prozorro.Продажи"

Почему не покупают Белгород-Днестровский морпорт

Директор морпорта Оксана Киктенко еще в сентябре отмечала, что "ответы и причины", по которым бизнес воздерживается от его покупки, являются "очень объективными и простыми". Они уже озвучиваются компаниями. По ее словам, "существенными причинами, по которым бизнес определяет покупку этого предприятия рисковым, именно крайне негативное состояние имущества и объектов, которые остаются в государстве, большинство из них — на балансе ГП "Администрация морских портов Украины".

Она добавила, что порт в понимании закона не продается, а реализуется только имущество государственной стивидорной компании, возможности работы которой зависят от доступа и трудоспособности стратегически важных государственных объектов. В частности, подходный канал имеет фактическую глубину 1,9 метра при паспортных 5,5 метра.

Киктенко добавила, что в течение четырех лет идут переговоры с Администрацией морпортов Украины по восстановлению необходимых глубин, что позволит возобновить судомероприятие.

Что думает бизнес об активе

Компании, заинтересованные в приобретении этого актива, указывают на несоответствие его инвестиционной привлекательности цене, за которую его продает Фонд государственного имущества. По словам руководителя по корпоративным коммуникациям Group DF Олега Арестархова, срок окупаемости порта слишком велик для инвестирования в нынешних условиях.

Следующая причина – недостаточная глубоководность, не позволяющая принимать суда типа Panamax вместимостью до 60 тысяч тонн. И именно поэтому порт уступает портам Большой Одессы.

Еще одна из причин – серьезные логистические ограничения. Военные действия повредили мост через Днестровский лиман, что сделало невозможным доступ судов к акватории порта.

Кроме того, Белгород-Днестровский морпорт имеет значительную задолженность, которая составляет 121 млн грн, в том числе долги перед бюджетом и выплаты зарплат. Необходимость погашения этих долгов, являющихся условием приобретения, повышает финансовые риски для инвесторов.

Белгород-Днестровский морпорт. Фото с сайта "Prozorro.Продажи"

Что известно про Белгороде-Днестровский порт

Белгород-Днестровский морской торговый порт является международным универсальным транспортным узлом, специализирующимся на перегрузке лесных, сыпучих, строительных и зерновых грузов, а также железорудных окатков и металлопродукции. Перевалка осуществляется как по сухопутным видам транспорта на морские суда, так и в обратном направлении.

Он занимает 64,4 гектара и состоит из 59 гектаров основной производственной территории порта в Белгород-Днестровском и 5,4 гектара территории портового пункта Бугаз, расположенного в поселке Затока. Общая площадь зданий –31,3 тыс. кв. м.

Порт имеет развитую инфраструктуру, собственные железнодорожные пути, а также инженерные сети водопровод, теплотрассу, кабельные линии 0,4 кВт и высоковольтные линии мощностью 10 кВт.