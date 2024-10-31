Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт и снизил цену вдвое

Фонд государственного имущества отменил двенадцатый аукцион по продаже ГП "Белгород-Днестровский морской порт", который должен был состояться 31 октября 2024 года.

Об этом сообщается в системе Rozorro.

Аукцион по продаже лота стоимостью почти 178 млн грн не состоялся из-за отсутствия интереса со стороны покупателей.

Чтобы привлечь потенциальных инвесторов Фонд госимущества снизит стартовую цену лота на следующих торгах, запланированных на 8 ноября. Начальная стоимость порта будет уменьшена вдвое – до 89 млн грн.

Проблемный актив

Компании, заинтересованные в приобретении Белгород-Днестровского морского порта, указывают на несоответствие его инвестиционной привлекательности по цене, по которой его планирует продать Фонд госимущества. По словам руководителя по корпоративным коммуникациям Group DF Олега Арестархова, срок окупаемости порта слишком велик для инвестирования в нынешних условиях.

Еще одной из причин низкой конкурентоспособности порта является недостаточная глубоководность, не позволяющая принимать суда типа Panamax вместимостью до 60 тыс. тонн, которыми частенько пользуется большой бизнес. Это ставит порт в невыгодное положение по сравнению с портами Большой Одессы.

Кроме того, порт имеет серьезные логистические ограничения. Военные действия повредили мост из-за Днестровского лимана, что сделало невозможным доступ судов к акватории порта. Кроме того, отсутствие дноуглубительных работ ограничивает водоизмещение судов, входящих в порт, что делает его менее привлекательным для крупных агрохолдингов, ориентированных на экспорт продукции в Азию.

Порт также имеет значительную задолженность в размере 121 млн гривен, в том числе долги перед бюджетом и выплаты зарплат. Необходимость погашения этих долгов как условие приобретения увеличивает денежные опасности для инвесторов. Ранее в материале Delo.ua уже приводились причины неудачных попыток приватизации Белгород-Днестровского порта.

Что говорит администрация порта

После неудачного 11-го аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта директор предприятия Оксана Киктенко объяснила ситуацию, подчеркнув, что ключевые причины, по которым бизнес воздерживается от покупки, являются объективными и уже озвученными потенциальными инвесторами.

По словам Киктенко, само имущество порта, в том числе единый имущественный комплекс БГМТП, не вызывает претензий: у предприятия удовлетворительное состояние инфраструктуры, оптимальное расположение подразделений и компетентный персонал. Также она добавила, что порт эффективно функционирует даже в условиях военного положения, быстро реагируя на изменение логистических условий.

Тем не менее, значительный риск для потенциальных инвесторов составляют стратегические государственные объекты, которые остаются в собственности государства и напрямую влияют на возможности работы предприятия. Одним из таких факторов является глубина подходного канала, составляющая всего 1,9 метра вместо необходимых 5,5 метров, из-за чего порт не может принимать большие суда. Попытки предприятия достичь необходимой глубины из-за сотрудничества с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) потерпели неудачу: даже после дноуглубительных работ глубина канала не улучшилась.

Киктенко отметила, что проблема с подходящим каналом длится уже 11 лет, начиная с передачи его в управление АМПУ, и с момента этого решения глубина лишь снижалась, что создает дополнительные препятствия для развития порта. Это означает, что инвесторы рискуют заморозить вложенные средства без гарантий быстрого возврата инвестиций.

Чтобы решить эту проблему и повысить инвестиционную привлекательность порта, руководство БГМТП предлагает проект закона о передаче подходящих каналов в концессию. Такая инициатива позволила инвесторам поддерживать канал в надлежащем состоянии, обеспечивая его доступность для судов, что, в свою очередь, поможет восстановить и развить портовую инфраструктуру.

О Белгород-Днестровском порте

Белгород-Днестровский морской торговый порт – международный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перегрузке лесных, сыпучих, строительных и зерновых грузов, а также железорудных окатков и металлопродукции. Перевалка осуществляется как по сухопутным видам транспорта на морские суда, так и в обратном направлении.

Единый имущественный комплекс расположен на территории площадью 64,4 га. Он состоит из 59 га основной производственной территории порта Белгород-Днестровского и 5,4 га территории портового пункта Бугаз, расположенного в поселке Затока. Общая площадь построек составляет 31,3 тыс. кв.м.

Запад судов осуществляется подходным каналом морской части Днестровско-Царьградского устья протяженностью 1,5 км и Днестровско-Лиманской части – 14,5 км. Глубина подходящего канала составляет 3.0 м (паспортная 3.5-4.5 м).

Порт имеет развитую инфраструктуру, собственные железнодорожные пути, а также инженерные сети водопровод, теплотрассу, кабельные линии 0,4 кВт и высоковольтные линии мощностью 10 кВт.