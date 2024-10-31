Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровский порт і знизив ціну вдвічі

Фонд державного майна скасував дванадцятий аукціон з продажу ДП “Білгород-Дністровський морський порт”, який мав відбутися 31 жовтня 2024 року.

Про це повідомляється в системі Рrozorro.

Аукціон з продажу лоту, вартістю майже 178 млн грн, не відбувся через відсутність інтересу з боку покупців.

Щоб залучити потенційних інвесторів, Фонд держмайна знизить стартову ціну лоту на наступних торгах, запланованих на 8 листопада. Початкова вартість порту буде зменшена вдвічі – до близько 89 млн грн.

Проблемний актив

Компанії, які зацікавлені в придбанні Білгород-Дністровського морського порту, вказують на невідповідність його інвестиційної привабливості з ціною, за яку його планує продати Фонд держмайна. За словами керівника з корпоративних комунікацій Group DF Олега Арестархова, термін окупності порту надто великий для інвестування в нинішніх умовах.

Ще однією з причин низької конкурентоспроможності порту є недостатня глибоководність, що не дозволяє приймати судна типу Panamax місткістю до 60 тис. тонн, якими часто користується великий бізнес. Це ставить порт у невигідне становище порівняно з портами Великої Одеси.

Крім того, порт має серйозні логістичні обмеження. Військові дії пошкодили міст через Дністровський лиман, що унеможливило доступ суден до акваторії порту. Крім того, відсутність днопоглиблювальних робіт обмежує тоннажність суден, що заходять у порт, що робить його менш привабливим для великих агрохолдингів, орієнтованих на експорт продукції в Азію.

Порт також має значну заборгованість у розмірі 121 млн гривень, зокрема борги перед бюджетом і з виплати зарплат. Необхідність погашення цих боргів як умова придбання підвищує фінансові ризики для інвесторів. Раніше у матеріалі Delo.ua вже наводились причини невдалих спроб приватизації Білгород-Дністровського порту.

Що каже адміністрація порту

Після невдалого 11-го аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту директорка підприємства Оксана Кіктенко пояснила ситуацію, підкресливши, що ключові причини, через які бізнес утримується від купівлі, є об’єктивними та вже озвученими потенційними інвесторами.

За словами Кіктенко, саме майно порту, зокрема єдиний майновий комплекс БДМТП, не викликає претензій: підприємство має задовільний стан інфраструктури, оптимальне розташування підрозділів і компетентний персонал. Також вона додала, що порт ефективно функціонує навіть в умовах воєнного стану, швидко реагуючи на зміну логістичних умов.

Попри це, значний ризик для потенційних інвесторів становлять стратегічні державні об’єкти, які залишаються у власності держави й напряму впливають на можливості роботи підприємства. Одним із таких факторів є глибина підхідного каналу, що становить лише 1,9 метра замість необхідних 5,5 метрів, через що порт не може приймати великі судна. Спроби підприємства досягти необхідної глибини через співпрацю з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) зазнали невдачі: навіть після днопоглиблювальних робіт глибина каналу не покращилася.

Кіктенко зазначила, що проблема з підхідним каналом триває вже 11 років, починаючи з передачі його в управління АМПУ, і з моменту цього рішення глибина лише знижувалася, що створює додаткові перешкоди для розвитку порту. Це означає, що інвестори ризикують «заморозити» вкладені кошти без гарантій швидкого повернення інвестицій.

Щоб вирішити цю проблему та підвищити інвестиційну привабливість порту, керівництво БДМТП пропонує проєкт закону про передачу підхідних каналів у концесію. Така ініціатива дозволила б інвесторам підтримувати канал у належному стані, забезпечуючи його доступність для суден, що, у свою чергу, допоможе відновити й розвинути портову інфраструктуру.

Про Білгород-Дністровський порт

Білгород-Дністровський морський торговельний порт – міжнародний універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні лісових, сипучих, будівельних та зернових вантажів, а також залізорудних окатків та металопродукції. Перевалка здійснюється як з сухопутних видів транспорту на морські судна, так і у зворотному напрямку.

Єдиний майновий комплекс розташований на території площею 64,4 га. Він складається з 59 га основної виробничої території порту у місті Білгород-Дністровський та 5,4 га території портового пункту Бугаз, розташованого в селищі Затока. Загальна площа будівель становить 31,3 тис. кв.м.

Захід суден здійснюється підхідним каналом морської частини Дністровсько-Царгородського гирла довжиною 1,5 км і Дністровсько-Лиманської частини – 14,5 км. Глибина підхідного каналу становить 3.0 м (паспортна 3.5-4.5 м).

Порт має розвинену інфраструктуру, власні залізничні колії, а також інженерні мережі: водопровід, теплотрасу, кабельні лінії 0,4 кВт та високовольтні лінії потужністю 10 кВт.