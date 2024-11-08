На приватизацію Білгород-Дністровського морпорту знайшовся один бажаючий: пропонує 90 млн грн

На сьогодні заплановано черговий аукціон з продажу ДП "Білгород-Дністровський морський порт". Прийом пропозицій завершився напередодні ввечері. Згідно з даними на "Prozorro.Продажі", зареєструвався один учасник.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Це – ТОВ "Топ-оффер", яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна складає 88,98 млн грн. Водночас запропонована учасником ціна лота з урахування ПДВ перевищує 108 млн грн.

На YouControl вказано, що ця компанія зареєстрована у Києві. Кінцевим бенефіціаром є Євген Богуславський.

Раніше проводилося вже понад 10 аукціонів з продажу цього активу, однак його так і не змогли приватизувати: або не було охочих, або учасники з часом відмовлялися підписати договір купівлі-продажу.

Останній з таких аукціонів планувався на 31 жовтня, і вкотре не знайшлося бажаючих. Тоді стартова ціна складала майже 178 млн грн. На сьогоднішній аукціон її знизили вдвічі.

Білгород-Дністровський морпорт. Фото з сайту "Prozorro.Продажі"

Чому не купують Білгород-Дністровський морпорт

Директорка морпорту Оксана Кіктенко ще у вересні зазначала, що "відповіді і причини", через які бізнес утримується від його купівлі, є "дуже об’єктивними та простими". Вони вже озвучуються компаніями. За її словами, "суттєвими причинами, за яких бізнес визначає купівлю цього підприємства ризиковим, є саме вкрай негативний стан майна і об’єктів, які залишаються в державі, більшість з них – на балансі ДП "Адміністрація морських портів України".

Вона додала, що порт в розумінні закону не продається, а реалізується лише майно державної стивідорної компанії, можливості роботи якої залежать від доступу та працездатності стратегічно важливих державних об’єктів. Зокрема, підхідний канал має фактичну глибину 1,9 метра при паспортних 5,5 метра.

Кіктенко додала, що протягом чотирьох років йдуть переговори з Адміністрацією морпортів України за відновлення необхідних глибин, що дозволить відновити судозахід.

Що думає бізнес про актив

Компанії, які зацікавлені в придбанні цього активу, вказують на невідповідність його інвестиційної привабливості з ціною, за яку його продає Фонд державного майна. За словами керівника з корпоративних комунікацій Group DF Олега Арестархова, термін окупності порту надто великий для інвестування в нинішніх умовах.

Наступна причина – недостатня глибоководність, що не дозволяє приймати судна типу Panamax місткістю до 60 тисяч тонн. І саме через це порт поступається портам Великої Одеси.

Ще одна з причин – серйозні логістичні обмеження. Військові дії пошкодили міст через Дністровський лиман, що унеможливило доступ суден до акваторії порту.

Крім того, Білгород-Дністровський морпорт має значну заборгованість, яка складає 121 млн грн, зокрема борги перед бюджетом і з виплати зарплат. Необхідність погашення цих боргів, що є умовою придбання, підвищує фінансові ризики для інвесторів.

Білгород-Дністровский морпорт. Фото з сайту "Prozorro.Продажі"

Що відомо про Білгород-Дністровський порт

Білгород-Дністровський морський торговельний порт є міжнародним універсальним транспортним вузлом, що спеціалізується на перевантаженні лісових, сипучих, будівельних та зернових вантажів, а також залізорудних окатків та металопродукції. Перевалка здійснюється як з сухопутних видів транспорту на морські судна, так і у зворотному напрямку.

Він займає 64,4 га і складається з 59 га основної виробничої території порту у Білгород-Дністровському та 5,4 га території портового пункту Бугаз, розташованого в селищі Затока. Загальна площа будівель -31,3 тис. кв. м.

Порт має розвинену інфраструктуру, власні залізничні колії, а також інженерні мережі: водопровід, теплотрасу, кабельні лінії 0,4 кВт та високовольтні лінії потужністю 10 кВт.