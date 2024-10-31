Приватизация отеля "Украина": новый собственник перечислил 3 млрд грн в бюджет

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил три миллиарда гривен от продажи первого объекта крупной приватизации — киевской гостиницы "Украина".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Победитель аукциона уплатил стоимость объекта в размере 2 млрд 511 млн 777 тыс. 888 грн и дополнительно перечислил НДС в сумме 502 млн 355 тыс. 578 грн.

Также новый собственник должен погасить имеющуюся задолженность предприятия по заработной плате перед бюджетом, а также просроченную кредиторскую задолженность.

Кроме того, согласно условиям продажи, новый собственник обязан сохранить основной профиль деятельности предприятия и обеспечить социальные гарантии работникам в течение не менее шести месяцев с момента обретения права собственности.

"Успешное проведение аукциона и полная оплата стоимости гостиницы "Украина" подтверждают готовность украинского рынка к крупной приватизации. Конкуренция между участниками обеспечила рост стоимости актива и его рыночную стоимость. Вырученные средства будут направлены, в частности, на поддержку Сил обороны Украины. Важно, что благодаря приватизации гостиница получает новую жизнь и перспективы развития", — отметила и. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

Напомним, 18 сентября ООО "Ола Файн" Максима Криппы победило в приватизационном аукционе, предложив за гостиницу в центре Киева 2,51 млрд грн – это в 2,4 раза превышает первоначальную цену.

Об отеле "Украина"

Отель "Украина " является первым высотным сооружением в Киеве. Он был открыт 28 сентября 1961 под названием "Москва".

Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины. В феврале 2014 года из этого отеля вели стрельбу по протестующим на Майдане.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель Украина" в Киеве, которое находилось в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры. Последнее искало для гостиницы инвестиции за границей.

В состав единого имущественного комплекса входит отель площадью почти 22,5 тыс. м² на 365 номеров, оснащенный рестораном, бизнес-центром, шестью конференц-залами и дополнительной инфраструктурой, включая охраняемые здания, нежилые здания, автостоянки и другие сооружения.