Приватизація готелю "Україна": новий власник перерахував 3 млрд грн до бюджету

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав три мільярди гривень від продажу першого об’єкта великої приватизації — київського готелю "Україна".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Переможець аукціону сплатив вартість об'єкта в розмірі 2 млрд 511 млн 777 тис. 888 грн і додатково перерахувало ПДВ у сумі 502 млн 355 тис. 578 грн.

Також новий власник має погасити наявну заборгованість підприємства із заробітної плати, перед бюджетом, а також прострочену кредиторську заборгованість.

Крім того, згідно з умовами продажу, новий власник зобов'язаний зберегти основний профіль діяльності підприємства та забезпечити соціальні гарантії працівникам протягом щонайменше шести місяців з моменту набуття права власності.

"Успішне проведення аукціону та повна оплата вартості готелю "Україна" підтверджують готовність українського ринку до великої приватизації. Конкуренція між учасниками забезпечила зростання вартості активу та його ринкову фінальну вартість. Отримані кошти будуть спрямовані, зокрема, на підтримку Сил оборони України. Важливо, що завдяки приватизації готель отримує нове життя та перспективи розвитку", — зазначила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Нагадаємо, 18 вересня ТОВ "Ола Файн" Максима Кріппи перемогло в приватизаційному аукціоні, запропонувавши за готель у центрі Києва 2,51 млрд грн – це в 2,4 рази перевищує початкову ціну.

Про готель "Україна"

Готель "Україна" є першою висотною спорудою у Києві. Він був відкритий 28 вересня 1961 року під назвою "Москва".

Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України. У лютому 2014 року з цього готелю вели стрільбу по протестувальниках на Майдані.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державного підприємства "Готель Україна" в Києві, яке перебувало в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури. Останнє шукало для готелю інвестиції за кордоном.

До складу єдиного майнового комплексу входить готель площею майже 22,5 тис. м² на 365 номерів, оснащений рестораном, бізнес-центром, шістьма конференц-залами та додатковою інфраструктурою, включаючи будівлю охорони, нежитлові будівлі, автостоянки та інші споруди.