Приватизація Білгород-Дністровського порту: чому об'єкт продали задешево

Остаточна ціна Білгород-Дністровського порту, який приватизували 8 листопада, становить 270 млн грн.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила директорка порту Оксана Кіктенко.

Вона нагадала, що у ЗМІ досить жваво обговорюється інформація, що проведений аукціон – це "дешево проданий порт". В дописах та коментарях користувачі часто пишуть дві цифри - 90 та 108 млн грн, та порівнюють з вартістю квартири чи будинку.

Як пояснила Кіктенко, насправді, вартість об'єкту склала 270 млн. грн.:

90 млн.грн - ціна лота;

18 млн.грн - ПДВ;

162 млн.грн - кредиторська заборгованість, яку має сплатити новий власник.

"Окрім цього порт, в розумінні закону, не продається, а приватизується лише майно держстивідора. Причали та підхідні канали залишаються у власності держави (на балансі держпідприємства "АМПУ") і, наразі, знаходяться у неробочому стані", зазначила Кіктенко.

Вона додала, що переможцю аукціону АМПУ "підготувала" знищений судноплавний канал з глибиною 1,9 метрів. Також частково знищені причали військовими діями та потребують тривалого відновлення.

"Тобто підприємство на сьогодні заблоковано і воно не може здійснювати свої основні функції.Вирішення цих проблем лягають на плечі нового власника. Тому ціна підприємства є відповідною до вищезазначених фактів!", - підкреслила Кіктенко.

На думку Ігоря Білика, заступника директора порту АМПУ навмисно довела держстивідора Білгород-Дністровського порту до стану банкрутства задля заниження його інвестиційної привабливості.

Нагадаємо, 8 листопада з тринадцятої спроби нарешті вдалося продати ДП "Білгород-Дністровський морський порт".

ТОВ "Топ-оффер" стало єдиним учасником і запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн. Ця компанія зареєстрована у Києві. Кінцевим бенефіціаром є Євген Богуславський.

Як розповів в інтерв’ю LIGA Богуславський, "Топ-Оффер" брала участь у приватизаційному аукціоні в інтересах неназваного інвестора. Він зв’язаний угодою про нерозголошення інформації з інвестором, тому деталі приватизації наразі залишаються конфіденційними, а ім’я нового власника може бути розкрито вже протягом місяця.

Богуславський також повідомив, що у нового інвестора є низка ідей для розвитку порту, зокрема план з відновлення мосту через лиман. Цей проєкт можуть почати реалізовувати вже наступного року.