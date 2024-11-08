"Одесское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие" продали на аукционе: кто будет владельцем

Единственный имущественный комплекс Государственного коммерческого предприятия "Одесское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие", расположенное в Одессе, на ул. Героев Крут, 11, продали на аукционе.

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Об этом говорится на Рrozorro.

Стартовая цена лота составила 46,4 млн. грн. Победителем аукциона стало ООО "Альфа Бионик", приобретшее объект за 53,5 млн грн. Предложенная цена превысила предложение единственного конкурента ООО "Сити-трейд-Днепр" на 500 тыс.

Согласно условиям продаж покупатель обязан сохранить основной профиль деятельности предприятия в течение 10 лет, не допустить увольнения работников и погасить долги предприятия в течение шести месяцев.

Об "Одесском экспериментальном протезно-ортопедическом предприятии"

Согласно документам, среднесписочная численность работников по состоянию на конец июня 2024 составила 75 человек, а основным видом деятельности объекта является производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов. Что касается объема реализации продукции, то за период с 2021 по первое полугодие 2024 года производство получило 86 434 грн прибыли.

В состав ЕМК входят 32 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры. Также на балансе предприятия находятся 7 единиц транспортных средств и 628 единиц движимого имущества. Общая площадь трех земельных участков под комплексом составляет 1,2530 га.

На сайте протезного завода указано, что предприятие имеет 77-летний опыт работы и с ассортиментом продукции, насчитывающей более 100 наименований изделий собственного производства. Речь идет не только о комплектующих и материалах для индивидуального протезирования, но и широком выборе ортезов, бандажей, ортопедической обуви, а также различных материалов для производства ортопедических изделий, текстиля и т.д.

Согласно данным ФГИУ, часть недвижимого имущества предприятия площадью 65,6 м² передана в аренду. Также на балансе ГП расположены объекты не подлежащие приватизации, а именно имущество Херсонского протезно-ортопедического участка общим количеством 164 единицы (оборудование, мебель, инвентарь и т.п.).

"Альфа Бионик" – новый владелец предприятия

По данным УouСontrol, победитель аукциона ООО "Альфа Бионик" (код ЕГРПОУ 43680368) зарегистрирован в г. Николаев по адресу просп. Центральный, 122/11. Основной деятельностью компании есть производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов.

Кроме того, предприятие занимается розничной торговлей медицинскими и ортопедическими товарами, предоставлением услуг по аренде машин, оборудования и недвижимости, а также осуществляет другие виды розничной и оптовой торговли, в том числе фармацевтическими товарами.

Какие еще протезные предприятия ушли "с молотка"

Напомним, в сентябре Фонд государственного имущества успешно продал единый имущественный комплекс Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия за 50,42 млн. грн.

В июле ФГИУ обнародовал список самых дорогих лотов, проданных в первом полугодии 2024 года и самым дорогим активом стало "Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие", за которое боролись 14 участников. Стартовая цена этого лота выросла в 5,3 раза и составила 165 млн. грн.

10 сентября прошел аукцион по продаже Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Начальная цена лота составила 18,45 миллиона гривен, но в результате торгов она выросла до более чем 50 миллионов гривен.

В октябре 2023 года Фонд госимущества продал первого государственного производителя протезов – Хмельницкое государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие за 32 млн. грн (без НДС). Его приобретением интересовалось Общество Красного Креста Украины, но частная компания предложила более высокую цену. В ходе аукциона стоимость актива выросла на 29,4% — с 24,7 млн грн до 32 млн грн.

А вот "Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие", потенциально самый дорогой протезный завод в Украине, продать с первой попытки не удалось. В результате Фонд госимущества снизил цену вдвое: со 114,87 миллиона гривен до 57,4 миллиона гривен без НДС.