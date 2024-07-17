ФГИУ назвал самые дорогие лоты первого полугодия

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) обнародовал список самых дорогих лотов, проданных в первом полугодии 2024 года и самым дорогим активом стало "Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие", за которое боролись 14 участников. Стартовая цена этого лота выросла в 5,3 раза и составила 165 млн. грн.

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Об этом написал глава ФГИУ Виталий Коваль.

Вторым по цене продажи стал "ТИК" у рынка "7-й километр" в Одесской области, который приобрели за 106 млн грн. Национализированный завод "Пентопак" занял третье место, его стоимость составила 103 млн. грн.

В общей сложности ТОП-10 самых дорогих объектов принесли в бюджет 806 млн грн. Еще семь лотов были проданы по цене от 45 до 85 млн. грн.

По словам Коваля, рекордсменом по удорожанию стал комплекс сооружений в городе Чуднов Житомирской области. Начальная стоимость объекта составляла всего 155 грн, но 8 участников аукциона повысили его цену в 11,7 тысячи раз – до 1,81 млн грн.

Среди аукционов, где наибольший рост цены, лидерами по уровню конкуренции стали нежилое здание на 545 кв. м в городе Ровно (35 участников) и котельная площадью 267 кв. м в Днепре (24 участника). В первом полугодии 2024 года состоялось 7 аукционов с количеством участников свыше 20.

За первые шесть месяцев года Фонд госимущества продал 213 лотов. Успешные аукционы привлекли около 1,2 тыс. участников, а средняя конкуренция составила 5,5 предложений на торги.

Результаты приватизации в I квартале

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.