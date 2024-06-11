Заброшенные здания в Одесской области продали в 320 раз дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества провел успешный аукцион по приватизации двух заброшенных административных зданий в Овидиополе (Одесская область). Стартовая цена лота выросла более чем в 320 раз: с 2965 гривен до 950 тысяч гривен.

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Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.

По его словам, торги проходили в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Актив расположен вблизи Днестровского лимана и имеет удобное решение благодаря выгодному автомобильному пути регионального значения Р-70.

За право собственности на объект приватизации соревновались 8 потенциальных инвесторов, что обусловило увеличение стартовой цены с 2 965,3 гривны до победной - более 950,1 тыс. гривен.

Победителем аукциона стал Виктор Белоциценко.

"На онлайн аукционе по продаже недвижимого имущества в Одесской области стартовая цена выросла более чем в 320 раз", - отметил Коваль.

Он добавил, что новый владелец получит 6 единиц недвижимого имущества производственных и непроизводственных зданий общей площадью 445,1 м² в составе: административные здания, туалет, сооружения и другое.

Кроме того, дополнительным преимуществом актива является отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

За I квартал госбюджет получил от приватизации 650 млн грн

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Напомним, в ноябре 2023 года Фонд госимущества спрогнозировал, что в общей сложности от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет должно поступить 4 миллиарда гривен. Среди топовых предложений фонд называл Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив); ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, гостиницу "Украина", ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив), ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина), Уманский ликероводочный завод.