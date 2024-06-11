Закинуті будівлі на Одещині продали у 320 разів дорожче від стартової ціни

Фонд державного майна провів успішний аукціон з приватизації двох закинутих адміністративних будівель в Овідіополі (Одеська область). Стартова ціна лоту зросла в понад 320 разів: із 2965 гривень до 950 тисяч гривень.

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Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

За його словами, торги проходили в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».

Актив розташований поблизу Дністровського лиману та має зручну розв'язку завдяки вигідному автомобільному шляху регіонального значення Р-70.

За право власності на об’єкт приватизації змагалися 8 потенційних інвесторів, що зумовило збільшення стартової ціни з 2 965,3 гривні до переможної — понад 950,1 тис. гривень.

Переможцем аукціону став Віктор Білоциценко.

"На онлайн аукціоні з продажу нерухомого майна на Одещині стартова ціна зросла в понад 320 разів", - зауважив Коваль.

Він додав, що новий власник отримає 6 одиниць нерухомого майна виробничих та невиробничих будівель загальною площею 445,1 м² у складі: адміністративні будівлі, вбиральня, споруди та інше.

Крім того, додатковою перевагою активу є відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

За І квартал держбюджет отримав від приватизації 650 млн грн

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Нагадаємо, торік у листопаді Фонд держмайна спрогнозував, що загалом від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету має надійти 4 мільярди гривень. Серед топових пропозицій фонд називав Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив); ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, готель "Україна", ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив), ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну), Уманський лікеро-горілчаний завод.