ФДМУ назвав найдорожчі лоти першого півріччя

Фонд держмайна України (ФДМУ) оприлюднив список найдорожчих лотів, проданих у першому півріччі 2024 року і найдорожчим активом стало "Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство", за яке змагалося 14 учасників. Стартова ціна цього лоту зросла в 5,3 рази та склала 165 млн грн.

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Про це написав голова ФДМУ Віталій Коваль.

Другим за ціною продажу став "ТВК" біля ринку "7-й кілометр" на Одещині, який придбали за 106 млн грн. Націоналізований завод "Пентопак" посів третє місце, його вартість склала 103 млн грн.

Загалом ТОП-10 найдорожчих об'єктів принесли до бюджету 806 млн грн. Ще сім лотів були продані за ціною від 45 до 85 млн грн.

За словами Коваля, рекордсменом зі здорожчання став комплекс споруд у місті Чуднів на Житомирщині. Початкова вартість об'єкта становила лише 155 грн, але 8 учасників аукціону підвищили його ціну в 11,7 тисяч разів – до 1,81 млн грн.

Серед аукціонів, де було найбільше зростання ціни, лідерами за рівнем конкуренції стали нежитлова будівля на 545 кв. м у місті Рівне (35 учасників) та котельня площею 267 кв. м у Дніпрі (24 учасники). Загалом у першому півріччі 2024 року відбулося 7 аукціонів з кількістю учасників понад 20.

За перші шість місяців року Фонд держмайна продав 213 лотів. Успішні аукціони залучили майже 1,2 тис. учасників, а середня конкуренція склала 5,5 пропозицій на торги.

Результати приватизації в I кварталі

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.