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"Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" продали на аукціоні: хто буде власником
Єдиний майновий комплекс Державного комерційного підприємства "Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство", яке знаходиться в Одесі, на вул. Героїв Крут, 11, продали на аукціоні.
Про це йдеться на Рrozorro.Продажі.
Стартова ціна лоту становила 46,4 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ "Альфа Біонік", яке придбало об’єкт за 53, 5 млн грн. Запропонована ціна перевищила пропозицію єдиного конкурента ТОВ "Сіті-трейд-Дніпро" на 500 тис.
Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язаний зберегти основний профіль діяльності підприємства протягом 10 років, не допустити звільнення працівників та погасити борги підприємства протягом шести місяців.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Про "Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство"
Згідно з документами, середньооблікова чисельність працівників станом на кінець червня 2024 року становила 75 осіб, а основним видом діяльності об'єкту є виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів. Щодо обсягу реалізації продукції, то за період з 2021 року по перше півріччя 2024 року виробництво отримало 86 434 грн прибутку.
До складу ЄМК входять 32 одиниці нерухомого майна та інфраструктури. Також на балансі підприємства знаходиться 7 одиниць транспортних засобів та 628 одиниць рухомого майна. Загальна площа трьох земельних ділянок під комплексом становить 1,2530 га.
На сайті протезного заводу вказано, що підприємство має 77-річний досвід роботи та з асортиментом продукції, що нараховує більше 100 найменувань виробів власного виробництва. Йдеться не лише про комплектуючі та матеріали для індивідуального протезування, але і широкий вибір ортезів, бандажів, ортопедичного взуття, а також різні матеріали для виробництва ортопедичних виробів, текстиль тощо.
Згідно з даними ФДМУ, частина нерухомого майна підприємства площею 65,6 м² передано в оренду. Також на балансі ДП розташовані об’єкти що не підлягають приватизації, а саме майно Херсонської протезно-ортопедичної дільниці загальною кількістю 164 одиниці (обладнання, меблі, інвентар тощо).
"Альфа Біонік" - новий власник підприємства
За даними УouСontrol, переможець аукціону ТОВ "Альфа Біонік" (код ЄДРПОУ 43680368) зареєстроване у м. Миколаїв за адресою просп. Центральний, 122/11. Основною діяльністю компанії є виробництво медичних і стоматологічних інструментів та матеріалів.
Крім того, підприємство займається роздрібною торгівлею медичними та ортопедичними товарами, наданням послуг з оренди машин, устаткування та нерухомості, а також здійснює інші види роздрібної та оптової торгівлі, зокрема фармацевтичними товарами
Які ще протезні підприємства пішли "з молотка"
Нагадаємо, у вересні Фонд державного майна успішно продав єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 50,42 млн грн.
У липні ФДМУ оприлюднив список найдорожчих лотів, проданих у першому півріччі 2024 року і найдорожчим активом стало "Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство", за яке змагалося 14 учасників. Стартова ціна цього лоту зросла в 5,3 рази та склала 165 млн грн.
10 вересня відбувся аукціон з продажу Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Початкова ціна лоту становила 18,45 мільйона гривень, але в результаті торгів вона зросла до понад 50 мільйонів гривень.
У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну. Під час аукціону вартість активу зросла на 29,4% – з 24,7 млн грн до 32 млн грн.
А от "Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство", який є потенційно найдорожчим протезним заводом в Україні, продати з першої спроби не вдалося. В результаті Фонд держмайна знизив ціну вдвічі: з 114,87 мільйонів гривень до 57,4 мільйонів гривень без ПДВ.