Майновий комплекс центру протезування та реабілітації передадуть громадам Харківщини

16 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу майнового комплексу державного некомерційного підприємства "Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації" у спільну власність територіальних громад Харківської області.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Це рішення було попередньо обговорено на нараді з гуманітарного реагування в Харківській області під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Зазначається, що передача об'єкту сприятиме ефективному управлінню та створенню належних умов для надання медичної допомоги та реабілітації військовослужбовцям, учасникам бойових дій та мешканцям регіону.

Окрім того, передача комплексу у власність громад Харківщини покращить доступ до медичних послуг для жителів не лише області, а й інших регіонів України, зокрема тих, хто постраждав від війни, і військових.

Цю інформацію підтвердив і представник Камбіну у ВР Тарас Мельничук.

"Передано єдиний майновий комплекс державного некомерційного підприємства "Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації" у спільну власність територіальних громад Харківської області", - написав він.

Нагадаємо, на початку війни установа потрапила під обстріли і була змушена на деякий час припинити роботу. 5 жовтня 2023 року центр протезування перейшов на баланс обласної ради.

Центри протезування в Україні

Додамо, з 10 травня українські військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези.

Нагадаємо, що у травні за підтримки німецького уряду у Львові відкрили найбільший в країні центр протезування та ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме протезами понад 1200 пацієнтів на рік. Центр оснащений новітнім обладнанням (AFT, Romedis) для виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок.

Серед іншого, центр розроблятиме матеріали для національної програми підготовки українських тренерів з протезування, які зможуть передавати свій досвід майбутнім фахівцям та збільшувати кількість спеціалістів у цій галузі. Будівля розрахована на 30 робочих місць. Центр виготовлятиме близько 1 200 протезів на рік.

За словами генерального директора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, новостворений Центр протезування та ортезування UNBROKEN збільшить потужності виробництва протезів в Україні. Він додав, що в Україні не вистачає фахівців з протезування і ортезування, однак планується, що Центр стане ще й навчальним хабом.

Крім того, українсько-польський центр протезування для ветеранів планують створити у Бородянці, що на Київщині. Згідно з планами, пацієнти майбутнього спільного центру матимуть змогу отримувати протезування і проходити реабілітацію. А у подальшому такий центр зможе стати національною інституцією, яка матиме свої філіали по всій Україні.