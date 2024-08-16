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Майновий комплекс центру протезування та реабілітації передадуть громадам Харківщини
16 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу майнового комплексу державного некомерційного підприємства "Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації" у спільну власність територіальних громад Харківської області.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Це рішення було попередньо обговорено на нараді з гуманітарного реагування в Харківській області під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Зазначається, що передача об'єкту сприятиме ефективному управлінню та створенню належних умов для надання медичної допомоги та реабілітації військовослужбовцям, учасникам бойових дій та мешканцям регіону.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Окрім того, передача комплексу у власність громад Харківщини покращить доступ до медичних послуг для жителів не лише області, а й інших регіонів України, зокрема тих, хто постраждав від війни, і військових.
Цю інформацію підтвердив і представник Камбіну у ВР Тарас Мельничук.
"Передано єдиний майновий комплекс державного некомерційного підприємства "Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації" у спільну власність територіальних громад Харківської області", - написав він.
Нагадаємо, на початку війни установа потрапила під обстріли і була змушена на деякий час припинити роботу. 5 жовтня 2023 року центр протезування перейшов на баланс обласної ради.
Центри протезування в Україні
Додамо, з 10 травня українські військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези.
Нагадаємо, що у травні за підтримки німецького уряду у Львові відкрили найбільший в країні центр протезування та ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме протезами понад 1200 пацієнтів на рік. Центр оснащений новітнім обладнанням (AFT, Romedis) для виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок.
Серед іншого, центр розроблятиме матеріали для національної програми підготовки українських тренерів з протезування, які зможуть передавати свій досвід майбутнім фахівцям та збільшувати кількість спеціалістів у цій галузі. Будівля розрахована на 30 робочих місць. Центр виготовлятиме близько 1 200 протезів на рік.
За словами генерального директора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, новостворений Центр протезування та ортезування UNBROKEN збільшить потужності виробництва протезів в Україні. Він додав, що в Україні не вистачає фахівців з протезування і ортезування, однак планується, що Центр стане ще й навчальним хабом.
Крім того, українсько-польський центр протезування для ветеранів планують створити у Бородянці, що на Київщині. Згідно з планами, пацієнти майбутнього спільного центру матимуть змогу отримувати протезування і проходити реабілітацію. А у подальшому такий центр зможе стати національною інституцією, яка матиме свої філіали по всій Україні.