Имущественный комплекс центра протезирования и реабилитации будет передан общинам Харьковщины

16 августа Кабинет Министров принял решение о передаче имущественного комплекса государственного некоммерческого предприятия "Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации" в общую собственность территориальных общин Харьковской области.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Это решение было предварительно обсуждено на совещании по гуманитарному реагированию в Харьковской области под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Передача объекта будет способствовать эффективному управлению и созданию надлежащих условий для оказания медицинской помощи и реабилитации военнослужащим, участникам боевых действий и жителям региона.

Кроме того, передача комплекса в собственность общин Харьковщины улучшит доступ к медицинским услугам для жителей не только области, но и других регионов Украины, в том числе пострадавших от войны и военных.

Эту информацию подтвердил представитель Камбина в ВР Тарас Мельничук.

"Передан единый имущественный комплекс государственного некоммерческого предприятия "Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации" в общую собственность территориальных общин Харьковской области", – написал он.

Напомним, в начале войны учреждение попало под обстрелы и было вынуждено на время прекратить работу. 5 октября 2023 центр протезирования перешел на баланс областного совета.

Центры протезирования в Украине

С 10 мая украинские военнослужащие смогут оперативнее получать профинансированные государством высокофункциональные протезы и ортезы.

Напомним, что в мае при поддержке немецкого правительства во Львове открыли крупнейший в стране центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, обеспечивающий протезами более 1200 пациентов в год. Центр оборудован новейшим оборудованием (AFT, Romedis) для изготовления протезов верхних и нижних конечностей.

Среди прочего центр будет разрабатывать материалы для национальной программы подготовки украинских тренеров по протезированию, которые смогут передавать свой опыт будущим специалистам и увеличивать количество специалистов в этой области. Здание рассчитано на 30 рабочих мест. Центр будет производить около 1 200 протезов в год.

По словам генерального директора Первого медобъединения Львова Олега Самчука, созданный Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN увеличит мощности производства протезов в Украине. Он добавил, что в Украине не хватает специалистов по протезированию и ортезированию, однако планируется, что Центр станет еще учебным хабом.

Кроме того, украинско-польский центр протезирования для ветеранов планируют создать в Бородянке Киевской области. Согласно планам, пациенты будущего совместного центра смогут получать протезирование и проходить реабилитацию. А в дальнейшем такой центр сможет стать национальным институтом, который будет иметь свои филиалы по всей Украине.