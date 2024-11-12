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Базу центру радіологічних досліджень під Києвом продали за 17 млн: ціна на торгах зросла у 3,5 раза
Базу науково-виробничого центру радіологічних досліджень, яка знаходиться у Вишгородському районі Київської області, продали за 17 мільйонів гривень. Переможцем торгів стало ТОВ "Фіш Поінт".
Про це йдеться на сторінці електронних торгів у системі Prozorro.Продажі.
Торги проходили за схемою трираундового англійського аукціону.
Стартова ціна продажу складала 4 735 750 грн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Переможною ставкою стала сума у 17 млн грн, яку зробило ТОВ "Фіш Поінт". Таким чином, вартість лоту на торгах зросла у 3,5 раза.
З урахуванням ПДВ ціна продажу лота складатиме 20 400 000 грн.
Що відомо про лот
База науково-виробничого центру радіологічних досліджень загальною площею 2 114,6 кв. м знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Толокунь, вул. Вишгородська (Леніна), 52а.
Згідно з інформацією на сайті Фонду державного майна України, вихід до річки Дніпро робить об'єкт приватизації перспективним для інвестування в рекреаційну чи сільськогосподарську сфери, рибальство або під будівництво котеджного містечка. Поруч знаходяться готелі, магазини та зона для прогулянок.
Об'єкт приватизації включає 22 одиниці будівель, споруд та об'єктів інфраструктури, серед яких: лабораторний корпус, склад, інкубаційний цех, котельні, водонапірна башта, свердловина, басейн, будинки вахтової зміни та інше.
Балансоутримувачем майна є Державне підприємство "Українська геологічна компанія".
Що відомо про переможця торгів
ТОВ "Фіш Поінт" зареєстровано у 2018 році.
Згідно з даними Youcontrol, основним видом діяльності компанії є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також компанія займається прісноводним рибальством.
Кінцевим бенефіціарним власником є Спалило Василь Ярославович.