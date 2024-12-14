Правительство утвердило условия продажи "Мотордеталь-Конотоп"

Кабинет Министров Украины утвердил условия продажи 100% государственной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Мотордеталь-Конотоп".

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Приватизация пройдет через электронный аукцион.

По его словам, вырученные средства будут отнесены к государственному бюджету и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Отмечается, что продажа "Мотордеталь-Конотоп" является частью масштабного плана правительства по привлечению частных инвестиций через приватизацию и направление полученных ресурсов на восстановление страны.

Напомним, в сентябре Фонд государственного имущества принял решение о приватизации завода "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавшего российскому сенатору Сергею Калашникову. Стартовая цена была определена на уровне 278,5 млн. грн.

Приватизационные условия предусматривают сохранение деятельности предприятия, погашение долгов перед работниками и бюджетом, а также недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев.

Что известно о заводе "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" – один из крупнейших заводов в Европе, занимающийся производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

В структуру производства входят чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха.

Согласно данным на официальном сайте, предприятие освоило производство более 1500 наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов. Кроме того, в производстве гильз используется новейшее высокотехнологичное оборудование фирм Junker, Takisawa, Gildemeister, Gehring, Emco, Okuma, Nagel и т.д.

Их клиенты – известные компании, вроде Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

В 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь – Конотоп", принадлежавшее сенатору совета федерации РФ Сергею Калашникову.