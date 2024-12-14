Уряд затвердив умови продажу "Мотордеталь-Конотоп"

Кабінет міністрів України затвердив умови продажу 100% державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Мотордеталь-Конотоп".

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Приватизація відбудеться через електронний аукціон.

За його словами, виручені кошти будуть зараховані до державного бюджету та спрямовані у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначається, що продаж "Мотордеталь-Конотоп" є частиною масштабного плану уряду щодо залучення приватних інвестицій через приватизацію та спрямування отриманих ресурсів на відновлення країни.

Нагадаємо, у вересні Фонд державного майна ухвалив рішення про приватизацію заводу “Мотордеталь-Конотоп”, що належав російському сенатору Сергію Калашникову. Стартова ціна була визначена на рівні 278,5 млн грн.

Приватизаційні умови передбачають збереження діяльності підприємства, погашення боргів перед працівниками та бюджетом, а також недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців.

Що відомо про завод "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" - один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Згідно з даними на офіційному сайті, підприємство освоїло виробництво понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден та тепловозів. Крім того, у виробництві гільз використовується найновіше високотехнологічне обладнання фірм Junker, Takisawa, Gildemeister, Gehring, Emco, Okuma, Nagel та ін.

Їхні клієнти – відомі компанії, на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

У 2023 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп", яке належало сенатору ради федерації РФ Сергію Калашникову.