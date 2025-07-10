ЄІБ виділяє €40 млн на енергетичну стійкість громад України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про запуск грантових програм на €40 млн для зміцнення енергетичної стійкості українських громад.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву під час конференції URC2025 у Римі.

Гранти для українських міст

Українські муніципалітети, які вже реалізували проєкти за підтримки кредитів Європейського інвестиційного банку, зможуть отримати додаткову фінансову підтримку від уряду Німеччини через Фонд IKI — Міжнародну кліматичну ініціативу. У межах Програми рішень з відновлюваної енергетики (ВДЕ), загальний бюджет якої становить 20 мільйонів євро, обрані громади зможуть отримати гранти на встановлення енергоефективного обладнання — сонячних панелей, акумуляторів та теплових насосів.

Упровадженню ініціативи сприятимуть GIZ і ПРООН, допомагаючи органам місцевого самоврядування, зокрема в малих містах та громадах, які мають обмежені ресурси. Офіційний договір про співпрацю між ЄІБ, GIZ і ПРООН було підписано сьогодні в Римі.

Крім того, Європейський інвестиційний банк та уряд Німеччини оголосили про намір підтримати українські регіони, залежні від вугільної промисловості, у межах Програми "Справедливий перехід та справедлива стійкість для України" (JTR-U), що фінансується Фондом IKI. Для цього Німеччина надасть додатковий внесок у розмірі 19,6 млн євро.

Програма JTR-U покликана стимулювати інвестиційні проєкти, які допоможуть пом’якшити соціально-економічні наслідки поступової відмови від видобутку вугілля та створити нові економічні можливості для вугільних громад. Ініціатива також сприятиме ширшому процесу відновлення й реконструкції України.

Про ЄІБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) працює в Україні з 2007 року та з початку повномасштабного вторгнення вже надав країні фінансування на суму 3,6 млрд євро, з яких майже дві третини вже виплачено.

У межах ініціативи "ЄС для України" (EU4U) та як ключовий виконавець пакета фінансової підтримки Ukraine Facility на 2024–2027 роки загальним обсягом 50 млрд євро, ЄІБ посилює свою діяльність в Україні. Банк працює відповідно до мандату, наданого лідерами ЄС, у тісній координації з Єврокомісією, Європарламентом, державами-членами та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, за оцінками уряду, повоєнна відбудова та модернізація України обійдеться щонайменше в 1 трильйон доларів США протягом 14 років.

Додамо, що станом на лютий 2025 року, за попередніми оцінками зазначалося, що після завершення війни відбудова України може обійтися в 500 мільярдів євро і заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування.