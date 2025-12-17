- Категория
Бесплатные обеды в школах: сколько детей получат поддержку государства в 2026 году
По состоянию на 17 декабря 2 млн детей в Украине уже обеспечены безвозмездным горячим питанием. Следующая стратегическая цель – охватить до 3–3,5 млн учащихся, обеспечив равный доступ к качественной и безопасной пище независимо от места жительства.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Во время итогового совещания с участием чиновников и представителей Офиса Президента премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что государство предоставляет инструменты и гранты для расширения бесплатного питания, тогда как общины должны самостоятельно выбирать оптимальные модели внедрения (фабрика-кухня, опорная кухня и т.д.).
Она также анонсировала продление грантовых программ для бизнеса, работающего в этой сфере.
Этапы расширения бесплатного питания
Процесс охвата учащихся горячим питанием происходит постепенно, с соответствующим увеличением бюджетного финансирования:
- Октябрь 2024: Более 1 млн учащихся начальных классов (выделено 2 млрд грн).
- Сентябрь 2025: 1,5 млн детей, включая учащихся 5–11 классов в прифронтовых зонах (8,2 млрд грн).
- Сентябрь 2026 (план): До 3,5 млн учащихся (все учащиеся 1–11 классов) на условиях софинансирования. В госбюджете уже заложено 14,4 млрд грн .
Государственная поддержка общин
Государство обеспечивает общины инфраструктурной поддержкой через субвенции на модернизацию и оснащение пищеблоков.
- 2024–2025 годы: 2,5 млрд грн направлено более чем на 250 проектов по обновлению пищеблоков, из которых 1,2 млрд грн — в 2025 году.
- 2026: Предусмотрено 1 млрд грн в рамках программы Ukraine Facility при поддержке ЕС.
В Украине создается сеть кулинарных хабов, где повара школьных столовых повышают квалификацию. В настоящее время 19 таких проектов уже реализовано или находятся в процессе внедрения на средства государственной субвенции.
Реформу школьного питания активно поддерживают международные партнеры. При содействии Всемирной продовольственной программы ООН в 2024-2025 годах на улучшение питания школьников было направлено 0,4 млрд. гривен.
Напомним, правительство выделило 158 млн грн на модернизацию школьных пищеблоков, что должно значительно улучшить условия питания для учащихся.